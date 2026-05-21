Casemiro có bến đỗ mới

Casemiro quyết định chọn Inter Miami làm bến đỗ tiếp theo sau khi chia tay MU vào mùa hè này.

Theo The Athletic, Casemiro sẽ chuyển tới Miami bất chấp nhận được lời mời từ nhiều CLB khác. LA Galaxy nắm quyền ưu tiên đàm phán với cựu sao Real Madrid và nhiều lần tiếp cận người đại diện của anh. Tuy nhiên, mong muốn của Casemiro là khoác áo Inter Miami, khiến đội bóng bang California bỏ cuộc.

Inter Miami sở hữu loạt cầu tên tuổi như Lionel Messi, Rodrigo De Paul hay German Berterame. Sự xuất hiện của Casemiro được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể chất thép nơi tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang trải qua giai đoạn biến động sau sự ra đi của HLV Javier Mascherano.

Dù vậy, thương vụ không đơn giản. MLS áp dụng quy định nghiêm ngặt về quỹ lương và Inter Miami hiện không còn suất "Designated Player" dành cho siêu sao hưởng lương cao. Vì thế, đội bóng của David Beckham được cho là sẽ áp dụng phương án tương tự khi chiêu mộ Jordi Alba trước đây. Họ ký hợp đồng với mức lương giới hạn trước khi nâng đãi ngộ ở giai đoạn sau.

Ở tuổi 34, Casemiro vẫn duy trì đẳng cấp cao. Mùa giải này, anh ghi 9 bàn sau 33 trận đá chính cho MU, góp công giúp đội bóng trở lại Champions League. Trước đó, tiền vệ này xây dựng sự nghiệp lẫy lừng tại Real Madrid với 5 chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ.

Trước khi cập bến MLS, Casemiro sẽ cùng tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti. Sau giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico, anh sẽ chính thức khoác áo Inter Miami để mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Casemiro tại Old Trafford Chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 là lần cuối chúng ta thấy Casemiro thi đấu tại ''Nhà hát của những giấc mơ'' trong màu áo ''Quỷ đỏ''.