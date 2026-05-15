Một quyết định muộn màng khiến MU mất Casemiro

Casemiro được cho là hoàn toàn có thể ở lại MU thêm một mùa giải nếu Michael Carrick được bổ nhiệm sớm hơn.

Trận gặp Nottingham Forest cuối tuần này sẽ là lần cuối Casemiro ra sân tại "Nhà hát của những giấc mơ". Trước đó, ngôi sao 34 tuổi gửi quà tri ân tới nhiều nhân viên tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Theo truyền thông Anh, Casemiro cảm thấy Carrick giúp anh tìm lại thể trạng tốt nhất nhờ phương pháp quản lý thể lực hợp lý. Đầu tháng này, cựu sao Real Madrid lần đầu tiên mùa giải đá trọn vẹn 90 phút trong 4 trận liên tiếp.

Đáng chú ý, trận hòa Sunderland hôm 9/5 cũng là lần đầu Casemiro dính chấn thương kể từ đầu mùa. Điều đó càng khiến anh tin rằng bản thân đủ khả năng cống hiến ở cấp độ cao thêm ít nhất một năm nữa.

Carrick được bổ nhiệm tạm quyền từ ngày 13/1 và nhanh chóng tạo dấu ấn. Dưới thời cựu tiền vệ người Anh, Casemiro đá chính 14/15 trận, đồng thời ghi 5 trong tổng số 9 bàn thắng mùa này. Sự hồi sinh của tiền vệ Brazil góp phần giúp MU giành vé trở lại Champions League.

Casemiro cũng dành sự ủng hộ cho Carrick trong cuộc đua trở thành HLV trưởng chính thức của MU: "Đội bóng chơi rất tốt và tiến bộ qua từng trận. Theo tôi, ông ấy xứng đáng có cơ hội này. Ông ấy từng là tiền vệ nên hiểu tôi rất rõ. Khi một tiền vệ nói chuyện với một tiền vệ khác, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều".

Dù hành trình tại Old Trafford sắp khép lại, Casemiro dường như vẫn tiếc nuối. Trong mắt anh, sự xuất hiện sớm hơn của Carrick có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của mình tại MU.

Highlights Sunderland 0-0 MU Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.

