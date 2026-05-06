Casemiro đặt dấu chấm hết cho MU

  • Thứ tư, 6/5/2026 06:41 (GMT+7)
  1 giờ trước

Casemiro một lần nữa xác nhận sẽ rời MU khi mùa giải 2025/26 khép lại, khẳng định không có khả năng gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford.

Casemiro khẳng định hành trình ở MU sẽ khép lại.

Chia sẻ về quyết định, tiền vệ người Brazil nhấn mạnh mong muốn ra đi trong danh dự: "Tôi không nghĩ có cơ hội nào để ở lại. Tôi muốn khép lại hành trình theo cách tốt đẹp nhất. Bốn năm qua thật tuyệt vời và tôi biết ơn CLB cũng như người hâm mộ. Tôi sẽ luôn là một fan của MU".

Phát biểu trên coi như đặt dấu chấm hết cho tương lai của Casemiro với "Quỷ đỏ", dù xuất hiện thông tin ban lãnh đạo cân nhắc giữ chân anh bởi phong độ thăng hoa. Mùa giải năm nay, cựu sao Real Madrid có 9 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 31 lần ra sân, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn và điều tiết lối chơi nơi tuyến giữa.

Việc Casemiro ra đi khiến đội bóng đối diện nguy cơ thiếu hụt nhân sự. CLB phải tìm kiếm ít nhất 2 phương án thay thế để hỗ trợ tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc, trong bối cảnh CLB trở lại UEFA Champions League.

Theo nhiều nguồn tin, MU đưa vào tầm ngắm một loạt tiền vệ chất lượng như Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adam Wharton (Crystal Palace) hay Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Ngược lại, điểm đến tiếp theo của Casemiro khả năng sẽ là giải MLS ở Mỹ khi được Inter Miami và LA Galaxy quan tâm. Casemiro rời Old Trafford buộc MU bước vào giai đoạn tái thiết tuyến giữa với nhiều thách thức phía trước.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Casemiro tỏa sáng khiến MU khó xử

Tiền vệ Casemiro càng chơi hay, MU càng chịu áp lực trong việc tìm kiếm phương án thay tuyển thủ Brazil ở mùa giải 2026/27.

35:2107 hôm qua

Inter Miami đẩy nhanh thương vụ Casemiro

Đội bóng MLS tiếp tục xem Casemiro là mục tiêu ưu tiên cho tuyến giữa, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil đang cân nhắc tương lai vào mùa hè 2026.

08:00 3/5/2026

Casemiro đang dạy MU bài học đắt giá

Trong lúc Manchester United chuẩn bị bước sang chu kỳ mới, Casemiro lại chơi thứ bóng đá khiến tất cả phải tự hỏi: vì sao điều này đến quá muộn?

11:25 28/4/2026

Minh Nghi

