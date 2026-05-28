Cú sốc với Neymar

Neymar tiếp tục khiến người hâm mộ Brazil lo lắng khi dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần.

Neymar liên tục gặp chấn thương.

Theo truyền thông Brazil, siêu sao 34 tuổi chắc chắn bỏ lỡ các trận giao hữu cuối cùng của Brazil trước khi lên đường sang Mỹ. Thậm chí, Neymar khả năng cao không thể ra sân trận mở màn gặp Morocco ở bảng C World Cup 2026 vào ngày 14/6.

Đây là cú sốc với Brazil trong bối cảnh Neymar vừa trở lại đội tuyển sau thời gian dài vật lộn với chấn thương. Quyết định triệu tập anh cũng gây nhiều tranh cãi tại Brazil khi không ít ý kiến cho rằng thể trạng của cựu sao Barcelona và PSG chưa đảm bảo.

Nhiều chuyên gia và CĐV đặt dấu hỏi về việc Neymar liên tục gặp vấn đề thể lực nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của Selecao. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Brazil cần chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Neymar thay vì tiếp tục đặt cược vào ngôi sao bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Dù vậy, HLV Carlo Ancelotti vẫn tin tưởng kinh nghiệm và đẳng cấp của Neymar có thể tạo khác biệt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Chính vì thế, sự cố mới nhất càng khiến áp lực đè nặng lên đội ngũ y tế trước ngày World Cup khởi tranh.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Neymar liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương. Từ PSG cho tới Al-Hilal, Santos rồi đội tuyển quốc gia, tiền đạo này hiếm khi duy trì được trạng thái thể lực tốt trong thời gian dài.

Neymar có thể trở thành lựa chọn sai lầm của tuyển Brazil trong trường hợp anh không thể ra sân với 100% thể lực ở World Cup 2026.

Khoảnh khắc dở khóc dở cười của Neymar Neymar rời sân vì sai sót hy hữu của tổ trọng tài trong trận đấu của Santos thua Coritiba 0-3 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil tối 17/5.