Tạm biệt, Casemiro

Casemiro rời MU trong tiếng vỗ tay, sau hành trình của một chiến binh từng kéo "Quỷ đỏ" đứng dậy giữa những năm tháng hỗn loạn nhất.

Casemiro sắp chia tay MU.

Manchester United quyết định chia tay Casemiro vào đúng thời điểm, khi tiền vệ người Brazil vẫn còn đủ phẩm giá để được nhớ tới như một thủ lĩnh, thay vì trở thành gánh nặng của đội bóng.

Một người biết cách tạo ra chiến thắng

Trong nhiều năm hỗn loạn nhất của Manchester United hậu Sir Alex Ferguson, rất ít cầu thủ thực sự khiến Old Trafford cảm nhận được dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ. Casemiro là một trong số hiếm hoi ấy.

Ngày tiền vệ Brazil cập bến Manchester vào năm 2022, không ít người cho rằng MU chỉ đang mua lại phần cuối sự nghiệp của một công thần Real Madrid. Mức phí lớn, tuổi tác cao cùng nền tảng thể lực bị đặt dấu hỏi khiến thương vụ ấy bị hoài nghi dữ dội. Nhưng chỉ sau vài tháng, Casemiro biến mọi sự nghi ngờ thành im lặng.

MU khi đó không chỉ cần một tiền vệ phòng ngự. Họ cần một người hiểu chiến thắng là gì.

Đó là thứ Casemiro mang tới ngay lập tức. Erik ten Hag từng gọi anh là “xi măng giữa những viên đá”, và cách ví von ấy phản ánh hoàn hảo vai trò của tiền vệ Brazil tại Old Trafford. Casemiro giúp tuyến giữa MU có lại chất thép, khả năng tranh chấp, sự lì lợm và cảm giác ổn định mà đội bóng đánh mất quá lâu.

Fan MU tôn vinh Casemiro.

Mùa giải đầu tiên của Casemiro cũng là thời gian gần nhất MU khiến người hâm mộ tin rằng họ thực sự đang đi đúng hướng. Đội bóng giành League Cup, vào chung kết FA Cup và trở lại Champions League với hình ảnh giàu sức chiến đấu hơn hẳn những năm trước đó.

Nhưng điều khiến Casemiro được tôn trọng không chỉ nằm ở chuyên môn.

Trong phòng thay đồ đầy biến động của MU, nơi nhiều cầu thủ đến rồi đi mà không để lại dấu ấn cá tính, Casemiro luôn giữ hình ảnh của một thủ lĩnh trầm lặng. Anh không tạo ồn ào trên truyền thông, không thích biến mình thành trung tâm, nhưng mỗi khi lên tiếng, mọi người đều lắng nghe.

Nhiều nhân viên lâu năm ở Carrington xem Casemiro là một trong những cầu thủ tôn trọng truyền thống CLB nhất kể từ sau thời Wayne Rooney hay Michael Carrick. Điều đó giải thích vì sao, ngay cả khi phong độ sa sút, anh vẫn nhận được sự yêu mến lớn từ khán đài Old Trafford.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn tàn nhẫn với tuổi tác.

Tiếc nuối

Casemiro không còn là cỗ máy từng thống trị Champions League cùng Real Madrid. Premier League với cường độ khốc liệt bắt đầu bào mòn đôi chân của tiền vệ Brazil. Những pha xoạc bóng quyết liệt vẫn còn đó, nhưng khả năng bao quát không gian, tốc độ xử lý và sức bền không còn như trước.

Casemiro đã chơi trận đấu cuối cùng tại Old Trafford.

Có những trận đấu, Casemiro trông chậm chạp tới mức trở thành mục tiêu công kích dữ dội từ giới chuyên môn Anh. Cựu trung vệ Jamie Carragher từng cay nghiệt tới mức khuyên anh “hãy rời bóng đá trước khi bóng đá rời bỏ anh”.

MU cũng hiểu họ không thể tiếp tục sống bằng hoài niệm.

Mức lương hơn 350.000 bảng mỗi tuần của Casemiro trở thành gánh nặng quá lớn trong bối cảnh đội bóng cần trẻ hóa đội hình và tái cấu trúc tài chính. Việc không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm là quyết định hợp lý, dù đầy cảm xúc.

Điều đáng nói là Casemiro chưa bao giờ phản ứng tiêu cực với hoàn cảnh ấy.

Anh từng bị đẩy lên ghế dự bị, bị MU tìm cách bán sang Saudi Arabia và có giai đoạn gần như biến mất khỏi đội hình chính. Nhưng thay vì tạo áp lực hay công khai bất mãn, Casemiro âm thầm tập luyện nhiều hơn. Anh giảm cân, cải thiện thể trạng và chiến đấu để lấy lại vị trí.

Chính tinh thần ấy khiến người hâm mộ MU luôn dành cho Casemiro sự tôn trọng đặc biệt. Old Trafford yêu những cầu thủ biết chiến đấu đến phút cuối cùng, và Casemiro chưa từng bỏ cuộc dù hiểu bản thân không còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Di sản lớn nhất của anh vì thế không nằm hoàn toàn ở các danh hiệu hay những bàn thắng quan trọng.

Nó nằm ở ảnh hưởng dành cho thế hệ kế cận, đặc biệt là Kobbie Mainoo. Trong giai đoạn Mainoo gặp khó khăn, Casemiro luôn ở bên thúc đẩy và dìu dắt đàn em. Tiền vệ trẻ người Anh trưởng thành nhanh hơn khi được chơi cạnh một cầu thủ hiểu rõ tiêu chuẩn của bóng đá đỉnh cao.

MU sẽ nhớ những cú tắc bóng, tinh thần chiến đấu và cả khí chất lạnh lùng của Casemiro. Nhưng việc chia tay lúc này vẫn là lựa chọn đúng đắn cho cả hai phía.

Bởi đôi khi, cách đẹp nhất để khép lại một hành trình là dừng lại trước khi huyền thoại trở thành cái bóng của chính mình.