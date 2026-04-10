Chỉ một người đủ tư cách chọn Ronaldo xuất sắc hơn Messi

Cuộc tranh luận xem Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ai xuất sắc hơn là câu hỏi lớn nhất của bóng đá thế kỷ 21. Thử lục lại hồ sơ các bình phẩm để xem lời nào đáng tin?

Messi và Ronaldo là hai tài năng bóng đá đáng chú ý bậc nhất.

Sự so sánh này dường như chưa bao giờ đi đến hồi kết vì mỗi người đều sở hữu những bộ sưu tập thành tựu vĩ đại của riêng mình. Về mặt danh hiệu cá nhân, Messi đang giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 8 Quả bóng vàng, nhiều hơn người đồng nghiệp của mình 3 danh hiệu.

Bù lại, Ronaldo lại thể hiện sự nhỉnh hơn ở đấu trường cấp CLB khắc nghiệt nhất với 5 lần nâng cao chiếc cúp Champions League, đặc biệt là anh làm được điều này trong màu áo của hai đội bóng hoàn toàn khác nhau.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sự cạnh tranh của hai người cũng vô cùng gắt gao. Messi hoàn thành giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vô địch World Cup cùng 2 lần lên ngôi tại Copa America. Ở chiều ngược lại, Ronaldo cũng có quyền tự hào với chức vô địch Euro và 2 danh hiệu UEFA Nations League.

Những đánh giá thường thiếu khách quan

Trong suốt nhiều năm qua, người hâm mộ chứng kiến vô số cuộc bầu chọn từ các nhà báo, thủ quân và HLV trưởng các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới. Dù vậy, những kết quả này thường khó thuyết phục được số đông khán giả vì sự lựa chọn đôi khi mang nặng yếu tố cảm tính cá nhân.

Người ta thường có xu hướng dồn phiếu bầu cho những cầu thủ mà họ yêu thích từ trước hoặc có những mối quan hệ tốt đẹp bên ngoài sân cỏ.

Ngay cả ý kiến từ những người từng chung phòng thay đồ với hai siêu sao này cũng thường vấp phải nhiều sự hoài nghi từ dư luận. Cựu danh thủ Wayne Rooney hay Paul Scholes từng công khai chọn Messi là người xuất sắc hơn Ronaldo.

Nhiều người cho rằng những nhận xét này thiếu đi sự công bằng vì hai cựu cầu thủ người Anh vốn có những xích mích và mối quan hệ cá nhân không mấy êm đẹp với Ronaldo trong quá khứ. Việc tìm kiếm một cầu thủ từng làm đồng đội của cả Ronaldo và Messi là điều rất hiếm hoi và thường được xem là một thước đo tham khảo có giá trị.

Tuy nhiên, ngay cả những trường hợp hiếm hoi này cũng chưa chắc mang lại một góc nhìn chuẩn xác. Angel di Maria từng ca ngợi Messi cao hơn Ronaldo.

Dễ hiểu quyết định này vì Di Maria là đồng hương của Messi, cả đời gắn bó và kề vai sát cánh ở đội tuyển quốc gia. Anh rất khó đưa ra một lời nhận xét bất lợi cho người đội trưởng của mình, trong khi khoảng thời gian bản thân thi đấu cùng Ronaldo tại CLB đã trôi qua từ rất lâu.

Một ví dụ khác là trung vệ Sergio Ramos. Việc anh từng đánh giá cao Messi hơn cũng bị cho là mang tính chất ngoại giao, bởi những phát biểu đó được đưa ra vào đúng thời điểm Ramos đang chơi cùng Messi tại PSG.

Navas là người duy nhất đủ tư cách bình phẩm ai là GOAT.

Góc nhìn thầm lặng và đáng tin bất ngờ

Giữa hàng ngàn lời bình phẩm khen chê của giới chuyên môn, ý kiến của Keylor Navas lại mang đến một sức nặng và sự thuyết phục hoàn toàn khác biệt. Thủ thành người Costa Rica nổi tiếng thật thà và từng có vinh dự thi đấu chung màu áo với cả Ronaldo tại Real Madrid lẫn Messi tại PSG.

Với vai trò của một người gác đền, Navas có một vị trí quan sát vô cùng lý tưởng ở phía sau để bao quát toàn bộ hoạt động của các đồng đội trên sân.

Trong các buổi tập luyện hàng ngày ở cả hai đội bóng hàng đầu châu Âu, anh trực tiếp đối mặt với những pha xử lý và các cú dứt điểm hiểm hóc của cả hai siêu sao này. Hơn nữa, Navas là một người vô cùng kín tiếng trong giới túc cầu.

Anh chơi ở một vị trí hoàn toàn khác biệt nên không bao giờ vướng vào những sự cạnh tranh về mặt thống kê, danh tiếng hay tầm ảnh hưởng với hai người đồng đội thi đấu ở tuyến trên. Chính những yếu tố này khiến cho lời nhận xét của Navas có tính khách quan và độ tin cậy rất cao.

Thủ môn người Costa Rica từng thẳng thắn đưa ra nhận định của riêng mình khi không còn chơi bóng với cả hai: "Tôi từng thi đấu cùng cả Messi và Ronaldo, họ là những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, nhưng tôi nghĩ Ronaldo nhỉnh hơn Messi một chút vì anh ấy có thể làm được điều đó ở bên ngoài vùng an toàn của mình".

Tất nhiên, đây cũng chỉ là nhận xét cá nhân của một thủ môn từng làm việc chung với cả hai huyền thoại, nhưng rõ ràng nó rất đáng để người hâm mộ lấy làm tài liệu tham khảo. Thực tế con đường sự nghiệp của Ronaldo chứng minh rõ tinh thần dám đương đầu với những thử thách mới.

Anh luôn sẵn sàng rời bỏ một môi trường quen thuộc ngay khi bản thân đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Năm 2009, Ronaldo quyết định chia tay tập thể Manchester United hùng mạnh để chuyển đến một Real Madrid đang nằm trong vòng xoáy bất ổn.

Đến năm 2018, Ronaldo lại bỏ lại sau lưng cú hat-trick vô địch Champions League vô tiền khoáng hậu cùng Real Madrid để chuyển sang Italy chinh phục giải đấu mới cùng câu lạc bộ Juventus. Đến năm 2021, anh lại dũng cảm chấp nhận quay về một tập thể Manchester United đang hoàn toàn mất phương hướng.

Tinh thần dám phiêu lưu, dám mạo hiểm, dám chấp nhận những rủi ro thất bại để nỗ lực tìm kiếm những vinh quang mới chính là một điểm cộng rất lớn định hình nên sự vĩ đại của Ronaldo.