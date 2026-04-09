Tranh cãi Ronaldo

Nhà báo Turki Al-Ajma của Saudi Arabia gây sốc khi khẳng định không phải ai cũng muốn Cristiano Ronaldo vô địch và nhấn mạnh mọi thành công đều nhờ tập thể.

Trên chương trình Kora, Al-Ajma tuyên bố "không ai thật sự muốn thấy Ronaldo giành chức vô địch", cho thấy áp lực và thách thức mà siêu sao người Bồ Đào Nha đối mặt ở Saudi Arabia. Ông cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng giải đấu ưu ái CR7.

"Không ai biếu không chức vô địch cho Ronaldo. Mọi CLB phải dựa vào phong độ và nỗ lực của mình. Sai sót trọng tài là chuyện bình thường trong bóng đá", Al-Ajma nói. Ông cũng khẳng định nếu Al-Nassr vô địch, đó là thành quả tập thể, không phải nhờ cá nhân Ronaldo.

Al-Nassr hiện dẫn đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Al-Hilal nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu thắng Al-Akhdoud ở vòng 29, họ sẽ nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trong khi mùa giải còn 5 vòng đấu.

Ở tuổi 41, Ronaldo giành rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chức vô địch Saudi Pro League vẫn còn thiếu. Mùa này có thể là cơ hội cuối để anh khép lại giai đoạn thành công ở cấp CLB trước khi hướng đến World Cup 2026.

Đáng chú ý, Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ cao với 23 bàn sau 23 trận ở Saudi Pro League. Dù vậy, tranh luận xung quanh Ronaldo chưa có hồi kết. Nhiều người vẫn chưa thật sự công nhận giá trị của CR7.

Điều đó cho thấy ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp, anh vẫn là hình tượng gây tranh cãi và hấp dẫn. "Ronaldo luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn luận về bóng đá Saudi Arabia và thế giới", Goal kết lại.

