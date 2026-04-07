Ronaldo bị tước 6 bàn thắng?

Những tranh cãi quanh số bàn thắng của Cristiano Ronaldo cuối cùng được làm sáng tỏ, sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha bị tước 6 pha lập công.

FIFA và nhiều trang thống kê công nhận 6 bàn thắng của Ronaldo ở Arab Club Champions Cup 2023.

Hôm 4/4, Ronaldo lập cú đúp giúp Al-Nassr thắng Al-Najma 5-2, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 967. Điều đó đồng nghĩa anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 33 pha lập công.

Tuy nhiên, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền thông tin cho rằng CR7 thực tế chỉ có 961 bàn. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số nền tảng thống kê như SofaScore và Transfermarkt không tính 6 bàn thắng của Ronaldo tại Arab Club Champions Cup 2023, do xem đây là giải giao hữu.

Thậm chí, có ý kiến còn khẳng định FIFA đứng sau quyết định này và không công nhận danh hiệu duy nhất của Ronaldo tại Saudi Arabia. Tuy vậy, tất cả sự thật nhanh chóng được phơi bày.

Theo IFFHS, toàn bộ bàn thắng của Ronaldo, gồm 6 pha lập công ở Arab Club Champions Cup 2023, đều hợp lệ và được ghi nhận chính thức. Chính FIFA cũng từng công khai chúc mừng cột mốc 950 bàn của Ronaldo, trong đó tính cả các bàn thắng tại giải đấu này.

Không chỉ vậy, trong một báo cáo tổng kết gần đây, FIFA còn vinh danh thành tích của Ronaldo cùng Al-Nassr tại Arab Club Champions Cup. Điều này cho thấy những tin đồn về việc cơ quan quản lý bóng đá thế giới loại bỏ các bàn thắng của anh chỉ là thông tin sai lệch.

Các đơn vị thống kê uy tín khác như Opta hay FotMob cũng tiếp tục giữ nguyên dữ liệu, khẳng định không có chuyện tước bỏ 6 bàn thắng của siêu sao 41 tuổi.

Với việc 6 bàn thắng vẫn được công nhận, Ronaldo duy trì cột mốc 967 bàn trong sự nghiệp. Hành trình chinh phục con số 1.000 vì thế vẫn rộng mở và CR7 đang tiến rất gần đến một trong những kỳ tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Kỳ World Cup cuối cùng cho Ronaldo? World Cup 2026 có thể lần xuất hiện cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở sân khấu lớn nhất, qua đó khép lại hành trình huyền thoại cùng tuyển Bồ Đào Nha.