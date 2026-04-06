Tỷ lệ vô địch của Al Nassr cao ngất ngưởng

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch Saudi Pro League (SPL) lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr.

Al Nassr là ứng viên số một vô địch SPL mùa này. Ảnh: Reuters.

Hôm 5/4, Al Hilal, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Al Nassr tại SPL, bị Al Taawoun cầm hòa 2-2, qua đó khiến khoảng cách giữa hai đội được duy trì ở mức 5 điểm. Đoàn quân của HLV Simone Inzaghi đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, ngay cả khi đánh bại Al Nassr ở cuộc đối đầu trực tiếp vào đầu tháng 5.

Sau vòng 27 SPL vừa qua, Opta ghi nhận Al Nassr có tỷ lệ vô địch lên tới 69,16%, trong khi thông số của Al Hilal chỉ là 20,85%.

Với Al Nassr, đây là cơ hội lý tưởng để giải cơn khát danh hiệu quốc nội sau nhiều năm chờ đợi. Lần gần nhất đội bóng này vô địch giải đấu là ở mùa 2018/19, thời điểm Ronaldo chưa gia nhập.

Khác biệt lớn nhất, đồng thời là điểm mạnh của Al Nassr mùa này, nằm ở hàng phòng ngự. Đội bóng đang sở hữu thành tích phòng ngự tốt thứ hai giải đấu (để thủng lưới 21 bàn). Lối chơi pressing quyết liệt do HLV Jorge Jesus xây dựng cũng trở thành vũ khí lợi hại, gây khó khăn cho đối thủ.

Với cá nhân Ronaldo, đây là cơ hội để anh chinh phục danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Trung Đông vào đầu năm 2023. Trước đó, CR7 và các đồng đội từng vô địch Arab Champions Cup, nhưng đây không được xem là một giải đấu chính thức.

