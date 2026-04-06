Hiểu lầm về Ronaldo

  • Thứ hai, 6/4/2026 06:26 (GMT+7)
Câu chuyện David Beckham chi 1,4 tỷ euro đưa Cristiano Ronaldo sát cánh Lionel Messi hóa ra là sản phẩm của tin giả trên mạng xã hội.

Không có chuyện Ronaldo được Inter Miami theo đuổi.

Trong những giờ qua, thông tin David Beckham đàm phán chiêu mộ Ronaldo nhằm tạo nên màn tái hợp lịch sử với Lionel Messi tại MLS bất ngờ xuất hiện. Thậm chí, một số trang tin còn khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha từ chối lời đề nghị khổng lồ lên tới 1,4 tỷ euro để tiếp tục gắn bó với Al Nassr.

Tin đồn lan rộng được cho là xuất phát từ nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano. Tuy nhiên, quá trình kiểm chứng nhanh chóng bóc trần sự thật. Không có bất kỳ phát ngôn nào như vậy xuất hiện trên các tài khoản chính thức của Romano, cũng như không có xác nhận từ Beckham hay các bên liên quan.

Nguồn gốc của câu chuyện đến từ một tài khoản trên X giả mạo Romano, sử dụng tên và hình ảnh tương tự nhưng thường xuyên đăng tải nội dung châm biếm, thiếu kiểm chứng. Chính điều này khiến tin giả lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hiểu lầm trong cộng đồng người hâm mộ.

Trên thực tế, Beckham thời điểm này tập trung vào các hoạt động của Inter Miami, đặc biệt là sự kiện khánh thành sân vận động mới Nu Stadium. Đội bóng bang Florida có trận đấu đầu tiên tại đây khi hòa Austin thuộc vòng 6 MLS hôm 5/4.

Rõ ràng, câu chuyện về việc Ronaldo gia nhập Inter Miami chỉ là sản phẩm của tin giả, thay vì một thương vụ thế kỷ như nhiều người lầm tưởng.

Hiểu Phong

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

11:15 6/4/2026

