Ronaldo cùng đồng đội đón tin vui

Rạng sáng 5/4, Al Hilal bị Al Taawon cầm hòa 2-2, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.

Trên sân nhà, Al Hilal ra sân với đầy đủ dàn hảo thủ cùng quyết tâm giành trọn 3 điểm để bám đuổi Al Nassr. Đội bóng thủ đô khởi đầu ấn tượng và có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một do công của sao trẻ sinh năm 2007, Mohamed Meite.

Tuy nhiên, Al Taawon bất ngờ vùng lên mạnh mẽ ở đầu hiệp hai và có liền hai bàn thắng. Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Al Hilal có bàn gỡ hòa 2-2 được ghi bởi tiền đạo người Brazil, Marcos Leonardo.

Malcom cùng đồng đội đánh rơi điểm số vào thời điểm quan trọng.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, nỗi thất vọng bao trùm sân vận động Kingdom Arena. Lúc này, khoảng cách giữa Al Hilal và Al Nassr đã là 5 điểm. Đoàn quân của HLV Simone Inzaghi đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, ngay cả khi đánh bại Al Nassr ở trận đối đầu trực tiếp vào đầu tháng 5.

Với Al Nassr, đây là tin không thể vui hơn. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội đang sáng cửa giành chức vô địch quốc gia mùa giải 2025/26. Với cá nhân Ronaldo, đây là cơ hội để anh chinh phục chiếc cúp đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Trung Đông.

Sau quãng thời gian nghỉ thi đấu do đình công và dưỡng thương, lão tướng người Bồ Đào Nha đã trở lại với thể trạng tốt nhất, từ đó hướng đến mục tiêu giúp Al Nassr giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2019 đến nay.

Bảng xếp hạng Saudi Pro League.