Uzbekistan chờ 'Ronaldo của riêng mình' tỏa sáng ở World Cup

Trung vệ 22 tuổi, Abdukodir Khusanov đang trở thành biểu tượng mới của bóng đá Uzbekistan trước kỳ World Cup lịch sử.

Abdukodir Khusanov đang trở thành biểu tượng mới của bóng đá Uzbekistan trước kỳ World Cup lịch sử.

Không nhiều trung vệ khiến đối thủ phải dè chừng ngay từ phòng họp báo. Nhưng Abdukodir Khusanov là trường hợp đặc biệt.

Trước trận giao hữu giữa Uzbekistan và Gabon hôm 27/3, HLV Anicet Yala bất ngờ được hỏi về cách đối phó với Khusanov. Đó là câu hỏi hiếm thấy dành cho một cầu thủ chơi ở hàng thủ. Tuy nhiên, với những gì Khusanov thể hiện, điều đó không hề vô lý.

“Cậu ấy là cầu thủ rất tài năng. Còn trẻ nhưng đã có năng lực mạnh mẽ và đang chơi cho một CLB lớn như Manchester City. Chúng tôi sẽ có phương án để đối phó”, HLV Gabon chia sẻ.

Dù không ra sân trong trận gặp Gabon vì án treo giò, Khusanov vẫn là chủ đề chính xoay quanh đội tuyển Uzbekistan. Điều đó phản ánh đúng vị thế của cầu thủ 22 tuổi lúc này.

Từ hiện tượng đến biểu tượng quốc gia

Uzbekistan là quốc gia mà Cristiano Ronaldo được yêu mến hơn bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Khusanov đang trở thành “phiên bản khác của Ronaldo”, một biểu tượng mới của bóng đá nước này.

Kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991, Uzbekistan từng có những cầu thủ nổi bật. Odil Ahmedov thi đấu hơn 100 trận cho đội tuyển và từng chơi cùng Samuel Eto’o, Roberto Carlos. Eldor Shomurodov cũng có sự nghiệp đáng chú ý tại Serie A.

Tuy nhiên, không ai tạo ra bước tiến nhanh như Khusanov.

Chỉ trong ba năm, anh đi từ Energetik-BGU (Belarus) đến Lens (Pháp), rồi gia nhập Manchester City. Ở cấp CLB, Khusanov đã thi đấu tại Premier League, Champions League và giành Carabao Cup. Ở tuổi 22, anh trở thành cầu thủ Uzbekistan hiếm hoi có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tại Tashkent, Khusanov là cái tên quen thuộc với mọi người, kể cả những ai không theo dõi bóng đá.

Tại Tashkent, Khusanov là cái tên quen thuộc với mọi người, kể cả những ai không theo dõi bóng đá. Hình ảnh của anh xuất hiện trên các bảng quảng cáo, gắn với chiến dịch quảng bá World Cup, giải đấu mà Uzbekistan sẽ lần đầu tham dự.

Cuộc sống cá nhân của Khusanov cũng được quan tâm đặc biệt. Đám cưới năm ngoái và sự ra đời của con đầu lòng gần đây đều trở thành tin tức lớn tại quê nhà.

Một phần lý do khiến Khusanov nổi bật là bởi con đường anh lựa chọn. Uzbekistan không phải nền bóng đá có nhiều cầu thủ xuất ngoại. Trong danh sách đội tuyển gần nhất, phần lớn vẫn thi đấu trong nước hoặc ở các giải đấu khu vực như Iran, Iraq hay UAE.

Việc một cầu thủ rời quê hương từ năm 18 tuổi và nhanh chóng vươn tới đỉnh cao là điều hiếm thấy.

Tầm ảnh hưởng vượt ngoài vị trí trung vệ

Sự khác biệt của Khusanov không chỉ nằm ở danh tiếng. Nó thể hiện rõ nhất trên sân.

Trong trận gặp Gabon, Uzbekistan thắng 3-1 nhưng hàng thủ chơi thiếu chắc chắn. Nhiều ý kiến cho rằng sự vắng mặt của Khusanov là nguyên nhân chính. Ba ngày sau, khi anh trở lại trong trận gặp Venezuela, bức tranh thay đổi rõ rệt.

Sự khác biệt của Khusanov không chỉ nằm ở danh tiếng. Nó thể hiện rõ nhất trên sân.

Uzbekistan hòa 0-0, nhưng màn trình diễn của Khusanov trở thành điểm nhấn lớn nhất. Trước 29.000 khán giả, anh liên tục thắng trong các pha tranh chấp, đọc tình huống chính xác và xử lý bóng tự tin.

Những pha bứt tốc để cắt bóng, những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác hay tình huống lăn xả chặn cú dứt điểm nguy hiểm đều khiến khán giả trầm trồ.

Đó không phải hình ảnh quen thuộc của một trung vệ điển hình. Khusanov không chỉ phòng ngự mà còn tham gia tổ chức lối chơi.

Sau trận đấu, Uzbekistan giành chiến thắng trên chấm luân lưu và vô địch FIFA Series. Khusanov được bầu là cầu thủ hay nhất giải, dù không góp mặt ở trận gặp Gabon.

Ở cấp CLB, anh cũng dần khẳng định vị trí tại Manchester City. Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn, Khusanov đã thích nghi và nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Mùa hè tới, Uzbekistan sẽ lần đầu góp mặt tại World Cup. Khusanov chắc chắn là cái tên mang theo nhiều kỳ vọng nhất.

Với những gì đã thể hiện, anh không chỉ là trung vệ hàng đầu của đội tuyển, mà còn là biểu tượng mới của bóng đá Uzbekistan trong giai đoạn chuyển mình.