Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với CAHN đến năm 2028, khép lại những đồn đoán về tương lai của một trong những trụ cột hàng thủ đội bóng ngành công an.

CAHN gia hạn hợp đồng với Bùi Hoàng Việt Anh đến năm 2028.

Thông báo được CAHN phát đi vào sáng 18/4, xác nhận việc giữ chân thành công trung vệ sinh năm 1999. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch ổn định lực lượng lâu dài của đội bóng thủ đô, trong bối cảnh họ hướng tới những mục tiêu lớn ở cả đấu trường quốc nội lẫn khu vực.

Bùi Hoàng Việt Anh gia nhập CAHN từ mùa giải 2023/24, anh nhanh chóng khẳng định vai trò không thể thay thế. Sở hữu chiều cao 1,84 m cùng lối chơi điềm tĩnh, trung vệ này trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự. Không chỉ mạnh ở khả năng tranh chấp, trung vệ này còn ngày càng hoàn thiện kỹ năng phát động tấn công từ tuyến dưới, một trong những yếu tố giúp CAHN duy trì lối chơi kiểm soát và triển khai bóng mạch lạc.

Dấu ấn của Việt Anh thể hiện rõ qua những danh hiệu cùng đội bóng đạt được trong thời gian qua. Trung vệ 25 tuổi góp công lớn trong chức vô địch Cúp Quốc gia 2024/25, Siêu cúp Quốc gia 2025/26, đồng thời cùng CAHN tiến vào chung kết Cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25. Những thành tích này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong hệ thống vận hành của đội bóng.

Trước thời điểm gia hạn, từng xuất hiện nhiều thông tin về khả năng Việt Anh tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, quyết định ở lại cho thấy sự ưu tiên của cầu thủ này dành cho môi trường ổn định, cũng như tham vọng tiếp tục chinh phục danh hiệu cùng CAHN.

Trước đó, đội bóng ngành công an đã gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng hay Lê Phạm Thành Long. Bên cạnh đó, CAHN cũng xúc tiến đàm phán gia hạn với HLV Mano Polking, thủ môn Nguyễn Filip cùng các ngoại binh như Leo Artur và Seftan Mauk.