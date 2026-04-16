CAHN gia hạn hợp đồng thêm một tuyển thủ

CAHN gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Bùi Hoàng Việt Anh

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, bản hợp đồng mới của Bùi Hoàng Việt Anh có thời hạn kéo dài đến năm 2028. Động thái này cho thấy CAHN tiếp tục ưu tiên giữ chân các trụ cột. Với vị thế là một trong những trung vệ hàng đầu hiện nay, việc Việt Anh tiếp tục gắn bó được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của đội bóng ngành Công an.

Kể từ khi gia nhập CAHN ở mùa giải 2023/24, trung vệ sinh năm 1999 nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Bùi Hoàng Việt Anh sở hữu chiều cao 1,84 m cùng lối chơi điềm tĩnh, mang đến sự chắc chắn trong phòng ngự và tạo lợi thế lớn ở các tình huống không chiến.

Không dừng lại ở đó, Việt Anh còn ngày càng hoàn thiện khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới, giúp đội bóng triển khai bóng mạch lạc và hiệu quả hơn.

Trong màu áo CAHN, trung vệ này cùng đội giành nhiều danh hiệu đáng chú ý như Cúp Quốc gia 2024/25, Siêu cúp Quốc gia 2025/26, đồng thời góp mặt trong hành trình về nhì tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2024/25. Những thành tích này phần nào phản ánh sự ổn định và đóng góp bền bỉ của anh kể từ khi cập bến đội bóng.

Đáng chú ý, trước đó vào buổi sáng cùng ngày, CAHN tiến hành gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long và Alan Grafite. Việc giữ chân đồng loạt những nhân tố quan trọng cho thấy đội bóng đang từng bước hoàn thiện bộ khung, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn.

Theo kế hoạch, CAHN sẽ tiếp tục làm việc để gia hạn với HLV Mano Polking, thủ môn Nguyễn Filip cùng một số ngoại binh như Leo Artur và Seftan Mauk. Nếu hoàn tất, đội bóng sẽ sở hữu lực lượng có chiều sâu và tính ổn định cao, sẵn sàng cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế trong thời gian tới.