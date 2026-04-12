Đình Bắc liên tiếp ghi bàn

  • Chủ nhật, 12/4/2026 19:59 (GMT+7)
Tối 12/4, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục lập công khi CAHN hòa 1-1 trước PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League 2025/26.

Sau cú đúp vào lưới Đà Nẵng vòng trước, Đình Bắc lại ghi bàn vào lưới PVF-CAND.

Trên sân PVF, CAHN trải qua trận đấu chật vật trước PVF-CAND. Ngay phút 10, Nguyễn Thanh Nhàn thoát xuống bên cánh trái rồi trả ngược cho Thái Bá Đạt dứt điểm tung lưới CAHN. Rất may cho thầy trò HLV Mano Polking, trọng tài xác định Thanh Nhàn việt vị từ tình huống trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Thoát thua trong gang tấc, CAHN lập tức có câu trả lời. Phút 17, Đình Bắc tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm mở tỷ số. Bóng đi không quá hiểm nhưng vẫn khiến thủ môn Phí Minh Long lúng túng để thủng lưới. Đình Bắc có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn, sau khi mở tài khoản ở V.League mùa này bằng cú đúp ở trận thắng SHB Đà Nẵng 5-1 hôm 4/4.

Bàn thua không khiến PVF-CAND nao núng. Đội chủ nhà duy trì sức ép và tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý. Trong khi đó, CAHN kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể gia tăng cách biệt. Những pha xử lý thiếu sắc bén ở khâu cuối khiến đội khách bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 54, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đội trưởng Turci, Xuân Bắc thoát xuống, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới CAHN. Trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi xem lại VAR, bàn thắng được công nhận.

Những phút cuối, CAHN dâng cao đội hình để tìm bàn thắng thứ 2. Tuy nhiên, trước lối chơi chặt chẽ và đầy quyết tâm của PVF-CAND, đội bóng ngành công an không thể có thêm bàn thắng.

Với kết quả hòa 1-1, CAHN duy trì vị trí đầu bảng và có lợi thế trong cuộc đua vô địch khi hơn Thể Công Viettel 7 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND vẫn đứng áp chót BXH với 13 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Becamex TP.HCM thua 1-2 trước Ninh Bình.

Fans tràn xuống sân xin chụp ảnh với Đình Bắc Sau thành công của U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ngay khi kết thúc trận đấu giữa CAHN với Ninh Bình ở vòng 12 V.League, rất đông CĐV tràn xuống sân để chụp ảnh và xin chữ ký với ngôi sao sinh năm 2004.

Hoàng Hên gây chú ý

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây chú ý với người hâm mộ bằng cách xăm quốc kỳ Việt Nam lên cánh tay ngay sau khi ra mắt tuyển Việt Nam.

4 giờ trước

Kiều Oanh

    Đọc tiếp

    Dinh Bac khoe co bung 6 mui hinh anh

    Đình Bắc khoe cơ bụng 6 múi

    12:26 22/3/2026 12:26 22/3/2026

    0

    Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, trong đó khoảnh khắc khoe cơ bụng 6 múi nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

