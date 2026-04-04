Đình Bắc gây bão mạng xã hội sau cú đúp

Cú đúp bùng nổ giúp Đình Bắc giải tỏa áp lực, kéo theo làn sóng chúc mừng từ người hâm mộ và đồng đội trên mạng xã hội.

Đình Bắc ghi 2 bàn trong trận đấu tối 4/4. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.

Chỉ ít phút sau chiến thắng đậm của CLB Công an Hà Nội, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” với một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: “Cứ cố gắng và tin vào bản thân mình nhé ĐB7!”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự vui mừng khi chân sút sinh năm 2004 cuối cùng cũng “nổ súng” tại V.League sau chuỗi 15 trận cùng gần 1.000 phút thi đấu không ghi bàn. Không ít người gọi đây là khoảnh khắc “giải tỏa áp lực” và kỳ vọng anh sẽ bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Dưới phần bình luận, các đồng đội cũng nhanh chóng góp vui. Trung vệ Lý Đức để lại lời chúc mừng, khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc.

Ở trận đấu tối 4/4, Đình Bắc trở thành tâm điểm khi lập cú đúp, góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng cách biệt. Đây không chỉ là những bàn thắng mang ý nghĩa chuyên môn mà còn đánh dấu bước ngoặt tâm lý với tiền đạo trẻ, sau quãng thời gian dài chịu áp lực vì chưa thể ghi bàn.

Màn trình diễn ấn tượng cùng hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội cho thấy Đình Bắc đang dần lấy lại sự tự tin. Với đà này, chân sút của đội bóng ngành công an được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Tối 4/4, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thắng dễ SHB Đà Nẵng với tỷ số 5-1 thuộc vòng 17 V.League 2025/26. Những cầu thủ lập công cho đội bóng bao gồm: Stefan Mauk - ghi 2 bàn (phút 7 và 24), Nguyễn Đình Bắc - ghi 2 bàn (phút 30 và 70) và Lê Văn Đô - ghi 1 bàn (phút 83).