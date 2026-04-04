Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

NASA vội cắt sóng vì phi hành gia cởi đồ 'tắm' giữa không gian

  • Thứ bảy, 4/4/2026 14:55 (GMT+7)
Phi hành gia Victor Glover bất ngờ xuất hiện cởi trần trên livestream Artemis II, khiến NASA phải vội cắt sóng và hỏi lại tổ bay về việc phát hình.

Victor Glover vệ sinh cơ thể sau buổi tập luyện trên tàu vũ trụ. Ảnh: CNN.

Những người theo dõi buổi phát trực tiếp của NASA về sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt Trăng đã có một khoảnh khắc ngoài dự kiến hôm 4/4, khi phi hành gia Victor Glover xuất hiện bán khỏa thân trên màn hình.

Khi đó, Glover vẫn mặc quần short sau khi tập luyện trên tàu vũ trụ Orion và để lộ thân hình cơ bắp, trước khi Trung tâm Điều khiển nhanh chóng cắt hình ảnh và hỏi ý kiến tổ bay về “sở thích” phát sóng.

“Xin phép thông báo, do chưa rõ mong muốn của các anh, chúng tôi đã phát một đoạn video của Victor và hiện đã dừng lại” điều phối viên dưới mặt đất nói qua hệ thống liên lạc với các phi hành gia, khi họ đang cách Trái Đất hơn 160.000 km.

Chỉ huy sứ mệnh Reid Wiseman phản hồi từ tàu: “Chúng tôi ghi nhận điều đó. Thực ra chúng tôi không có vấn đề gì nếu hình ảnh được phát, nhưng cũng hiểu nếu các bạn muốn hạn chế. Dù sao cũng không sao”, ông nói thêm.

“Đã rõ. Tôi sẽ cập nhật lại các quy định và biểu mẫu về nội dung phát sóng. Xin cảm ơn”, điều phối viên đáp lại.

Khi hình ảnh trực tiếp được nối lại, điều phối viên giải thích rằng Glover đã “hoàn thành bài tập” và đang “làm sạch cơ thể trong không gian và tất nhiên, trên tàu Orion không có phòng tắm”. Glover sau đó được nhìn thấy dùng khăn nhỏ lau người.

Đây không phải là tình huống khó xử đầu tiên trong chuyến bay kéo dài 10 ngày này. Trước đó, nhà vệ sinh trên tàu gặp trục trặc ngay khi cất cánh, buộc các phi hành gia phải nhịn tiểu trong 6 giờ đầu tiên.

Dù vậy, chuyến đi vẫn mang lại những phần thưởng xứng đáng khi họ gửi về Trái Đất những hình ảnh ngoạn mục từ không gian.

4 phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II bay quanh Mặt Trăng. Ảnh: CNN.

Kênh CNN đã phỏng vấn người em họ của Glover là Aneesha Ross. “Khi còn nhỏ, anh ấy đã giống như bây giờ, cực kỳ thông minh và giỏi trong mọi việc. Anh ấy chơi thể thao, chơi bóng bầu dục rất giỏi, chạy điền kinh cũng giỏi, đấu vật cũng giỏi. Vì vậy việc anh ấy đạt được vị trí như hôm nay và trở thành con người như hiện tại là điều thật phi thường, nhưng cũng không hề bất ngờ”, Ross chia sẻ.

Cậu bé năm nào nay đã trở thành một trong 4 phi hành gia của sứ mệnh Artemis II, được phóng lên không gian. Glover là người da màu đầu tiên bay ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Cùng với chỉ huy Reid Wiseman, Glover tham gia sứ mệnh cùng Christina Koch - người phụ nữ đầu tiên đạt thành tích này, và Jeremy Hansen - người Canada đầu tiên. Glover, đến từ California, giữ vai trò phi công. Trước đó, ông từng bay vào không gian trong sứ mệnh SpaceX Crew-1 của NASA tới Trạm Vũ trụ Quốc tế, thuộc Expedition 64.

Điều gì xảy ra với cơ thể của người phụ nữ đầu tiên bay quay Mặt Trăng

Dữ liệu khoa học cho thấy nữ phi hành gia như Christina Koch có thể đối mặt rủi ro sức khỏe cao hơn nam giới khi bay vào không gian sâu, đặc biệt trước bức xạ và vi trọng lực.

12:31 4/4/2026

Lê Vy

    Đọc tiếp

    Bup be tinh duc gay tranh luan o Han Quoc hinh anh

    Búp bê tình dục gây tranh luận ở Hàn Quốc

    06:30 4/4/2026 06:30 4/4/2026

    0

    Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Hàn Quốc tiếp tục làm nóng tranh cãi khi cho phép nhập búp bê tình dục, nhưng giữ lằn ranh cấm nghiêm ngặt với sản phẩm giống trẻ vị thành niên.

    Van khan cung Tet Thanh minh day du hinh anh

    Văn khấn cúng Tết Thanh minh đầy đủ

    09:40 4/4/2026 09:40 4/4/2026

    0

    Tết Thanh minh là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên, sửa sang mộ phần và chuẩn bị lễ cúng trang nghiêm; dưới đây là hướng dẫn văn khấn và lễ vật đầy đủ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý