Búp bê tình dục gây tranh luận ở Hàn Quốc

Phán quyết mới nhất của Tòa án Tối cao Hàn Quốc tiếp tục làm nóng tranh cãi khi cho phép nhập búp bê tình dục, nhưng giữ lằn ranh cấm nghiêm ngặt với sản phẩm giống trẻ vị thành niên.

Một nhân viên đang sắp xếp búp bê tình dục trong kho hàng ở Seoul năm 2021. Ảnh: NEWS1.

Tòa án Tối cao Hàn Quốc vừa tái khẳng định phán quyết từ năm 2019 rằng búp bê tình dục kích thước thật mô phỏng cơ thể người không thể bị cấm nhập khẩu một cách toàn diện. Tuy nhiên, các sản phẩm có hình dáng giống trẻ vị thành niên vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Phán quyết được đưa ra sau khi một nhà phân phối trong nước kiện cơ quan hải quan, liên quan đến việc ba búp bê tình dục bị từ chối thông quan vào tháng 3/2020. Khi đó, Hải quan sân bay Gimpo cho rằng các sản phẩm này “khiêu dâm” và “gây tổn hại đạo đức xã hội”. Doanh nghiệp nhập khẩu đã phản đối, cho rằng quyết định này không có cơ sở.

Các tòa án cấp dưới đều đứng về phía nguyên đơn. Theo lập luận của tòa, khái niệm “khiêu dâm” không chỉ dừng ở việc gây phản cảm hay dung tục, mà phải là những mô tả rõ ràng về bộ phận sinh dục hoặc hành vi tình dục đến mức làm tổn hại nghiêm trọng đến nhân phẩm và giá trị con người. Trong khi đó, các sản phẩm trong vụ việc chỉ mang hình dáng cơ thể người và không thể bị xem là khiêu dâm đơn thuần.

Tòa cũng dẫn lại một phán quyết năm 2008 của Tòa án Tối cao, trong đó điều chỉnh cách hiểu về “khiêu dâm” theo hướng khách quan hơn, dựa trên bối cảnh xã hội thay vì tiêu chuẩn đạo đức mang tính bảo thủ trước đây.

Ngoài ra, tòa nhấn mạnh việc một sản phẩm là đồ chơi tình dục không đồng nghĩa với việc nó bị coi là khiêu dâm. Những sản phẩm này chủ yếu được sử dụng trong không gian riêng tư, và pháp luật chỉ đặt ra các quy định nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên. Nếu bị sử dụng ở nơi công cộng, người sử dụng có thể bị xử lý theo các quy định khác.

Đến ngày 26/2 vừa qua, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quan điểm của các tòa cấp dưới. Theo đó, các búp bê trong vụ việc tuy mô phỏng chi tiết cơ thể phụ nữ, nhưng không thể xem là mô tả lộ liễu bộ phận nhạy cảm đến mức vi phạm chuẩn mực, cũng như không có dấu hiệu được thiết kế theo hình dáng trẻ dưới 16 tuổi.

Trên thực tế, từ năm 2009, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã cho phép nhập khẩu búp bê tình dục và đưa ra các tiêu chí hạn chế, bao gồm trường hợp sản phẩm mô tả quá mức các bộ phận sinh dục hoặc được thiết kế theo hình dáng trẻ vị thành niên.

Tuy vậy, vấn đề này vẫn gây tranh cãi trong xã hội. Một số ý kiến cho rằng đây là sản phẩm tiêu dùng dành cho người trưởng thành, trong khi các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ lo ngại việc này góp phần làm gia tăng xu hướng “vật thể hóa” phụ nữ.

Làn sóng tranh luận từng bùng lên mạnh mẽ vào năm 2019, khi việc nhập khẩu búp bê tình dục được cho phép trở lại. Khi đó, một bản kiến nghị yêu cầu cấm nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này đã được gửi lên Nhà Xanh, thậm chí chủ đề còn được đưa ra thảo luận tại Quốc hội.

Tòa án Tối cao giữ quan điểm nhất quán rằng chỉ những sản phẩm có hình dáng giống trẻ vị thành niên mới cần bị cấm. Năm 2021, tòa từng nhận định một mẫu búp bê có ngoại hình “non nớt” và chiều cao thấp bất thường có thể làm gia tăng nguy cơ tội phạm tình dục liên quan đến trẻ em.

Dù có phán quyết từ năm 2019, cơ quan hải quan Hàn Quốc vẫn nhiều lần từ chối thông quan và sau đó liên tiếp thua kiện trong các vụ hành chính. Đến năm 2022, cơ quan này thông báo sẽ cho phép nhập khẩu búp bê tình dục, trừ các trường hợp sản phẩm giống trẻ vị thành niên, mô phỏng người thật cụ thể hoặc tích hợp các tính năng như phát nhiệt, phát âm cần kiểm định an toàn.