Tình trạng quán cà phê TP.HCM sau vụ khách mua ly nước, ngồi 10 tiếng

Sau khi gây ồn ào trên mạng xã hội, đại diện quán cà phê Mê cho biết đang cân nhắc, rà soát lại một số quy định vận hành để tránh phát sinh sự việc tương tự.

Quán cà phê Mê tạm đóng cửa sáng 3/4 sau vụ ồn ào. Ảnh: Hà Vi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 4/4, đại diện quán cà phê Mê (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết hiện quán đang rà soát lại các quy định liên quan đến việc sử dụng không gian trước khi đưa ra thông báo chính thức.

Theo phía quán, khi mở địa điểm này, chủ quán mong muốn xây dựng một không gian mang tên “Nơi ta thở”, địa điểm khách có thể thư giãn, học tập hoặc làm việc trong bầu không khí thoải mái, hạn chế những quy định quá cứng nhắc.

Tuy nhiên sau sự việc vừa qua, quán cho biết đang cân nhắc lại một số quy định vận hành để tránh phát sinh tranh cãi tương tự.

Đại diện quán cho biết thêm đến thời điểm hiện tại, phía quán chưa có liên lạc hay làm việc trực tiếp với nhóm khách liên quan. Theo thông tin quán nhận được từ công an khu vực, nhóm khách đã gửi phản ánh và đề nghị quán gỡ bỏ hình ảnh của họ trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, chủ quán đã quyết định gỡ bài đăng công khai liên quan đến sự việc. Tuy vậy, theo chia sẻ từ quán, tài khoản mạng xã hội của Mê vẫn tiếp tục nhận nhiều đánh giá 1 sao sau khi câu chuyện lan truyền.

“Hiện tiệm xin phép dừng lại câu chuyện này để tập trung vận hành và cải thiện hoạt động, đón khách chỉn chu hơn”, đại diện quán cho biết, đồng thời nói thêm rằng quán sẽ sớm có thông báo cuối cùng về các quy định áp dụng trong thời gian tới.

Tranh cãi bắt nguồn từ việc nhóm khách ngồi 10 tiếng ở quán cà phê và bị phụ thu tiền.

Hôm 3/4, Mê cũng có bài tâm sự trên nền tảng Threads, cho biết phải đối mặt khá nhiều áp lực trong quá trình vận hành, duy trì doanh thu và trong quá trình đó có "những cách làm chưa đủ tinh tế" để một số khách hàng rơi vào tình huống không thoải mái, bất ngờ, thậm chí không được tôn trọng.

Quán khẳng định chưa từng có ý "tính toán" với khách và gửi lời xin lỗi những người từng có trải nghiệm không hài lòng. Về vụ việc mới nhất, quán hy vọng câu chuyện có thể dừng lại nhẹ nhàng sau khi nhóm khách khiếu nại công an và quán đã gỡ hình ảnh khách.

Sự việc của quán cà phê Mê và nhóm khách gây tranh cãi trên mạng xã hội vài ngày qua, khi đại diện cơ sở đăng tải bài viết phản hồi đánh giá 1 sao của nhóm khách trên Google.

Theo bài đăng của quán, khách đến từ khoảng 9h ngày 1/4 để uống cà phê và học bài, sau đó ngồi tại quán khoảng 10 tiếng nhưng chỉ gọi 1 ly nước. Trong thời gian này, nhóm sinh viên rời quán đi ăn trưa nhưng vẫn giữ chỗ, sau đó quay lại tiếp tục ngồi, thậm chí nằm ngủ trên ghế, mang đồ ăn và nước uống từ bên ngoài vào.

Nhân viên quán đã phụ thu 40.000 đồng/người (sau khi thương lượng) do thời gian sử dụng chỗ ngồi vượt quá quy định. Tuy nhiên theo bài đánh giá 1 sao, nhóm khách cho biết quán không hề thông báo trước về việc sẽ phụ thu nếu ngồi quá 6 tiếng.

Sau đó, một tài khoản tự nhận là thành viên nhóm khách lên tiếng, cho biết mỗi thành viên đều gọi 1 ly nước có giá hơn 50.000 đồng, không phải 20.000 đồng như một số bình luận suy đoán. Ngoài ra, nhóm còn mua ủng hộ một số món đồ handmade tại cơ sở. Việc nhóm không gọi thêm ly thứ 2 vì "vẫn còn nước uống", thời gian ngồi lâu cũng do là sinh viên, cần thời gian chạy deadline.