Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gây chú ý với người hâm mộ bằng cách xăm quốc kỳ Việt Nam lên cánh tay ngay sau khi ra mắt tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên và bạn gái Lais Machado xăm quốc kỳ Việt Nam trên cánh tay.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lais Machado, bạn gái của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh tiền vệ mang áo số 9 ở ĐTQG xăm quốc kỳ Việt Nam lên cánh tay, kèm theo những dòng trạng thái đầy cảm xúc. Cô viết: “Tất cả các hình xăm của mình đều mang ý nghĩa sâu sắc, và việc xăm lá cờ Việt Nam cũng không phải ngoại lệ”.

Với cô và Hoàng Hên: “Nó đại diện cho ngôi nhà, một đất nước đã chào đón chúng tôi bằng sự ấm áp, với những con người vui vẻ và đáng kính. Chúng tôi thực sự yêu nơi này và cuộc sống ở Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn sự kết nối này trên làn da của mình, như một cách để thể hiện tất cả tình yêu và lòng biết ơn”.

Vốn là người yêu thích nghệ thuật xăm hình, Hoàng Hên từng sở hữu nhiều hình xăm cá nhân. Tuy nhiên, việc lựa chọn lá cờ đỏ sao vàng lần này mang ý nghĩa vượt xa yếu tố thẩm mỹ. Đó là cách anh thể hiện tình cảm, sự trân trọng và khẳng định sự gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S, nơi bản thân đã gắn bó 5 năm, có quốc tịch và khoác áo tuyển Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở biểu tượng, Hoàng Hên còn cho thấy sự hòa nhập rõ rệt trong cuộc sống và môi trường bóng đá mới. Sau thời gian kiên trì học hỏi, khả năng giao tiếp tiếng Việt của anh tiến bộ đáng kể. Tiền vệ này hiện có thể trò chuyện tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày cũng như tự tin trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt một cách lưu loát, tạo thiện cảm lớn với người hâm mộ.

Trên sân cỏ, Hoàng Hên cũng nhanh chóng để lại dấu ấn. Anh có cơ hội ra sân trong các trận gặp Bangladesh và Malaysia ở đợt FIFA Days tháng 3. Đặc biệt, ở trận đấu với Malaysia hôm 31/3, cầu thủ này đã góp công với pha kiến tạo để Xuân Son hoàn tất cú đúp, cho thấy khả năng hòa nhập chuyên môn ấn tượng.