HLV Kim Sang-sik hài lòng về màn phối hợp của Hoàng Hên - Xuân Son

HLV Kim Sang-sik hài lòng về chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia cũng như sự phối hợp ăn ý giữa Xuân Son và Hoàng Hên.

“Hôm nay, sự phối hợp của Xuân Son và Hoàng Hên đã mang tới thành công của đội cũng như Quang Hải - Hoàng Hên ở giữa sân. Với tôi, các cầu thủ hôm nay đều xứng đáng giành chiến thắng, và chúng tôi xin dành tặng chiến thắng này người hâm mộ”, HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia.

Tối 31/3, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 trên sân Thiên Trường. Đáng nói, ở bàn thắng thứ hai, bộ đôi Hoàng Hên và Xuân Son có sự phối hợp đầy ăn ý. Tân binh của tuyển Việt Nam thoát xuống đáy biên, trước khi treo bóng vừa tầm để Xuân Son đánh đầu cận thành ghi bàn.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng rất hài lòng khi các thử nghiệm của mình: “Trận giao hữu với Bangladesh, tôi đã sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí như tiền đạo, cánh, trung tuyến để xem cậu ấy hợp vị trí nào. Sau trận đấu hôm nay, tôi nghĩ có lẽ Hoàng Hên phù hợp với vị trí tiền đạo phải. Hoàng Hên và Xuân Son hôm nay có sự phối hợp tốt, cho thấy sự hiệu quả. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể giữ vững màn trình diễn này ở các giải đấu sau”.

Về phần mình, Xuân Son tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của bản thân cũng như người đồng đội cũ ở Nam Định. Anh cho biết: “Hoàng Hên là cầu thủ tuyệt vời, chúng tôi có những cầu thủ tuyến giữa tuyệt vời như Hoàng Đức hay Quang Hải. Tất nhiên, Hoàng Hên cũng là cầu thủ chất lượng, có thể đưa bóng cho các tiền đạo. Tôi và Hoàng Hên đã thi đấu với nhau trong thời gian dài, tôi rất vui vì sự phối hợp này đóng góp thành công cho đội bóng. Tôi tin sự phối hợp của các cầu thủ đều mang lại những tín hiệu tích cực”.

Về tình huống “đếm múi” ăn mừng sau khi ghi bàn, Xuân Son nói: “Thực sự tôi có nghe 1 vài thông tin về cơ thể của mình và tôi muốn cho mọi người thấy tôi đã cố gắng thế nào để có thể thi đấu. Trận đấu hôm nay tôi đã ghi bàn, tôi rất hạnh phúc, tôi vui vì màn trình diễn của mình”.

