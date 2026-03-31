Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Kim Sang-sik hài lòng về màn phối hợp của Hoàng Hên - Xuân Son

  • Thứ ba, 31/3/2026 22:00 (GMT+7)
HLV Kim Sang-sik hài lòng về chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia cũng như sự phối hợp ăn ý giữa Xuân Son và Hoàng Hên.

“Hôm nay, sự phối hợp của Xuân Son và Hoàng Hên đã mang tới thành công của đội cũng như Quang Hải - Hoàng Hên ở giữa sân. Với tôi, các cầu thủ hôm nay đều xứng đáng giành chiến thắng, và chúng tôi xin dành tặng chiến thắng này người hâm mộ”, HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia.

Tối 31/3, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 trên sân Thiên Trường. Đáng nói, ở bàn thắng thứ hai, bộ đôi Hoàng Hên và Xuân Son có sự phối hợp đầy ăn ý. Tân binh của tuyển Việt Nam thoát xuống đáy biên, trước khi treo bóng vừa tầm để Xuân Son đánh đầu cận thành ghi bàn.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng rất hài lòng khi các thử nghiệm của mình: “Trận giao hữu với Bangladesh, tôi đã sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí như tiền đạo, cánh, trung tuyến để xem cậu ấy hợp vị trí nào. Sau trận đấu hôm nay, tôi nghĩ có lẽ Hoàng Hên phù hợp với vị trí tiền đạo phải. Hoàng Hên và Xuân Son hôm nay có sự phối hợp tốt, cho thấy sự hiệu quả. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể giữ vững màn trình diễn này ở các giải đấu sau”.

Xuân Son hài lòng về màn trình diễn của bản thân.

Về phần mình, Xuân Son tỏ ra hài lòng về màn trình diễn của bản thân cũng như người đồng đội cũ ở Nam Định. Anh cho biết: “Hoàng Hên là cầu thủ tuyệt vời, chúng tôi có những cầu thủ tuyến giữa tuyệt vời như Hoàng Đức hay Quang Hải. Tất nhiên, Hoàng Hên cũng là cầu thủ chất lượng, có thể đưa bóng cho các tiền đạo. Tôi và Hoàng Hên đã thi đấu với nhau trong thời gian dài, tôi rất vui vì sự phối hợp này đóng góp thành công cho đội bóng. Tôi tin sự phối hợp của các cầu thủ đều mang lại những tín hiệu tích cực”.

Về tình huống “đếm múi” ăn mừng sau khi ghi bàn, Xuân Son nói: “Thực sự tôi có nghe 1 vài thông tin về cơ thể của mình và tôi muốn cho mọi người thấy tôi đã cố gắng thế nào để có thể thi đấu. Trận đấu hôm nay tôi đã ghi bàn, tôi rất hạnh phúc, tôi vui vì màn trình diễn của mình”.

6 giờ trước

Kiều Oanh

kim sang-sik Nguyễn Quang Hải tuyển việt nam Xuân son

  Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

Đọc tiếp

Xuân Son lên tiếng về vấn đề cân nặng

Xuân Son lên tiếng về vấn đề cân nặng

17:07 28/3/2026

0

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ về vấn đề cân nặng, trong khi tiền vệ Khuất Văn Khang vắng mặt ở buổi tập chiều 28/3 của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam sẽ thắng 2-0'

HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam sẽ thắng 2-0'

12:08 30/3/2026

0

Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam vẫn hướng đến chiến thắng trước Malaysia như một màn tổng duyệt quan trọng.

Tottenham có HLV mới

Tottenham có HLV mới

23:09 31/3/2026

0

Đêm 31/3, Tottenham công bố việc bổ nhiệm HLV Roberto De Zerbi ngồi ghế nóng trong bối cảnh đội bóng thành London đang chìm sâu vào khủng hoảng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý