Xuân Son lên tiếng về vấn đề cân nặng

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ về vấn đề cân nặng, trong khi tiền vệ Khuất Văn Khang vắng mặt ở buổi tập chiều 28/3 của tuyển Việt Nam.

Xuân Son tự tin về thể trạng và thể hình của mình ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Minh Dân.

Trận giao hữu với Bangladesh tối 28/3, Xuân Son được tung vào sân ở hiệp 2 nhưng những bước chạy của anh chưa được thanh thoát. HLV Kim Sang-sik sau trận cho biết tiền đạo thuộc biên chế Nam Định tăng 4 kg và ban huấn luyện sẽ kiểm tra tình trạng kỹ hơn.

Trong buổi tập chiều 28/3, chân sút sinh năm 1997 cũng nói về vấn đề cân nặng của mình. Theo đó, Xuân Son cho biết, cả thể trạng và tinh thần của anh đang đạt 100% và sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia. Cân nặng không phải vấn đề quá lớn.

Anh cho hay: "Tôi nghĩ vấn đề cân nặng không khác gì nhiều và tôi chỉ tập trung vào việc chơi bóng. Nhìn chung, tôi không nghĩ về nó nhiều. Mọi thứ vẫn rất ổn, kể cả khi tôi ghi bàn hay không đi chăng nữa, tôi chỉ tập trung cho trận đấu tới với Malaysia".

"Mọi thứ bây giờ rất tốt, trước trận đấu hôm trước, tôi có bị đau một chút nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy tốt cả về thể trạng lẫn tinh thần. Có thể nói tất cả đều ổn 100%”, Xuân Son nói thêm.

Trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra trên sân Thiên Trường. Nói về điều này, Xuân Son khẳng định: "Đối với tôi, Thiên Trường luôn là một nơi đặc biệt, đó là ngôi nhà của tôi khi tôi chơi cho Nam Định. Đây sẽ là trận đấu đặc biệt. Tôi đã mơ về điều này vì vậy tôi hy vọng toàn đội sẽ giành thắng lợi, tôi hy vọng mình sẽ ghi bàn để dành tặng cho các CĐV và đặc biệt là với tôi bởi vì trước trận đấu 1 ngày là sinh nhật của tôi".

Xuân Son hy vọng bản thân sẽ ghi bàn để mừng sinh nhật tuổi 29 của bản thân. Ảnh: Việt Linh.

Cũng liên quan đến buổi tập của tuyển Việt Nam vào chiều ngày 28/3, tiền vệ Khuất Văn Khang không tham gia cùng đội. Trước đó, trong buổi tập sáng 27/3, chân sút của Thể Công Viettel dính chấn thương ở phần cổ chân và phải bỏ dở buổi tập. Hiện tại, tình trạng chấn thương cũng như khả năng ra sân của Văn Khang trong trận đấu sắp tới còn bỏ ngỏ.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội vào chiều 29/3. Tối cùng ngày, cả đội sẽ di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.

