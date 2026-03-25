Xuân Son, Hoàng Hên đủ sức phá dàn nhập tịch Malaysia?

Xuân Son và Hoàng Hên cùng lên tuyển, mở ra kỳ vọng về cặp “song sát” từng khuynh đảo V.League.

Xuân Son là điểm tựa cho hàng công tuyển Việt Nam.

Hợp rồi tan, tan rồi lại hợp - hành trình của Xuân Son và Hoàng Hên với bóng đá Việt Nam là một câu chuyện nhiều duyên nợ. Cuối tháng 3, người hâm mộ có lý do để chờ đợi khi cả hai cùng góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam, sau khi đã hoàn tất quá trình nhập tịch.

Trời sinh một cặp

Xuân Son và Hoàng Hên dường như được “định sẵn” để chơi cạnh nhau. Song, phải đến Việt Nam, mối lương duyên ấy mới thực sự thành hình. Năm 2022, họ lần đầu khoác chung màu áo Bình Định. Ngay từ giai đoạn đầu, giới chuyên môn đã nhìn thấy tiềm năng của một cặp “song sát”.

Trên sân Quy Nhơn, Hoàng Hên gây ấn tượng mạnh với 7 bàn thắng, trong khi Xuân Son có 5 pha lập công. Nhưng giá trị của họ không chỉ nằm ở những con số. Điều khiến bộ đôi này trở nên đặc biệt là khả năng phối hợp gần như bản năng.

Họ hiểu ý nhau trong từng nhịp chạm bóng, từ những pha làm tường cho đến các tình huống di chuyển không bóng. Cảm giác như mỗi đường chuyền đều đã được “lập trình” sẵn.

Sau mùa giải đó, hai người chia tay. Hoàng Hên chuyển đến Nam Định khi hết hợp đồng, còn Xuân Son tiếp tục gắn bó với Bình Định thêm một mùa. Phải đến mùa 2023/24, họ mới tái hợp tại đội bóng thành Nam, và lần này, sự kết hợp ấy thực sự bùng nổ.

Hoàng Hên cũng được gọi lên đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3.

Nam Định bay cao với chức vô địch V.League đầu tiên trong lịch sử. Xuân Son lập kỷ lục ghi 30 bàn, thành tích tốt nhất lịch sử giải đấu, còn Hoàng Hên cũng đóng góp 10 pha lập công. Không quá khi nói Hoàng Hên là “bệ phóng” để Xuân Son thăng hoa, với khả năng kiến tạo và kết nối lối chơi ấn tượng.

Vẽ một chân trời mới

Trong bóng đá hiện đại, việc cầu thủ sinh ra ở một quốc gia nhưng khoác áo đội tuyển khác không còn xa lạ. Xuân Son không phải trường hợp đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam, nhưng là một trong những cái tên thành công nhất. Giờ đây, khi Hoàng Hên cũng đã chính thức trở thành công dân Việt Nam, kỳ vọng dành cho anh là rất lớn.

Dẫu vậy, hành trình của họ không hoàn toàn liền mạch. Thời gian qua, cả hai lại ở hai CLB khác nhau.

Thậm chí, Hoàng Hên từng phải ngồi ngoài nửa mùa giải 2025 vì những vấn đề ngoài chuyên môn. Nhưng khi trở lại, anh nhanh chóng cho thấy đẳng cấp. Trong màu áo CLB Hà Nội, tiền đạo này có 6 bàn thắng và trở thành điểm tựa quan trọng trong hành trình hồi sinh của đội bóng thủ đô.

Việc cả Xuân Son lẫn Hoàng Hên cùng được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho trận đấu với Malaysia mở ra nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ đang chờ đợi những pha phối hợp ăn ý, những đường bóng được “lập trình” như họ từng thể hiện ở V.League.

Trận gặp Malaysia cũng là dịp để bộ đôi này khẳng định đẳng cấp trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Đồng thời, đó cũng là câu trả lời cho những hoài nghi, như lời nhận xét có phần mỉa mai từ một cựu trung vệ Singapore từng vô địch AFF Cup rằng Xuân Son chỉ tỏa sáng trước những hàng thủ “không đủ tầm”.

Giờ là lúc Xuân Son và Hoàng Hên chứng minh điều ngược lại, trong màu áo đội tuyển Việt Nam.