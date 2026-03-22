Tình trạng hiện tại của Xuân Son

  • Chủ nhật, 22/3/2026 19:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp vấn đề thể trạng khiến ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải đặc biệt thận trọng.

Xuân Son vận động nhẹ cùng nhóm cầu thủ Ninh Bình vừa mới hội quân ĐTQG Việt Nam sau trận tứ kết Cúp quốc gia. Ảnh: Minh Dân.

Chiều 22/3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Bangladesh (26/3) trên sân Hàng Đẫy, trước khi hướng đến màn tái đấu Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (31/3) trên sân Thiên Trường.

Đáng chú ý, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận Xuân Son không tham gia giáo án chung cùng toàn đội mà chỉ tập hồi phục riêng do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Anh không xỏ giày thi đấu ra sân và chủ yếu vận động nhẹ.

Trước đó một ngày, chân sút này buộc phải rời buổi tập sớm vì đau cơ đùi trái. Xuân Son tỏ ra khá đau và cần chườm đá ngay bên ngoài sân. Để tránh nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm, lập tức cho cầu thủ sinh năm 1997 dừng tập.

Hiện tại, đội ngũ y tế theo dõi sát sao tình trạng của Xuân Son trong từng buổi tập. Dù chưa có kết luận chính thức, tín hiệu ban đầu cho thấy đây chỉ là vấn đề nhẹ. Ban huấn luyện kỳ vọng tiền đạo của Thép Xanh Nam Định sẽ sớm hồi phục để kịp trở lại trong các trận đấu sắp tới.

Việc Xuân Son gặp trục trặc thể lực phần nào ảnh hưởng đến phương án nhân sự trên hàng công, trong bối cảnh đội tuyển bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho đợt FIFA Days tháng 3.

Minh Nghi

Xuân Son Xuân Son

