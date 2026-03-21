Tuyển Việt Nam không còn lựa chọn ngoài Xuân Son và Hoàng Hên

Đợt tập trung mới nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi danh sách triệu tập xuất hiện hai tiền đạo nhập tịch.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng lên tuyển.

Tiếp nối những dấu ấn đậm nét mà Xuân Son thể hiện tại kỳ ASEAN Cup 2025, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục trao cơ hội cho Hoàng Hên. Đây là cầu thủ nhập tịch thứ hai của bóng đá Việt Nam, hoàn toàn không mang yếu tố Việt kiều hay dòng máu Việt.

Sự góp mặt của bộ đôi gốc Brazil này mang ý nghĩa sống còn đối với hàng công của đội tuyển, giúp giải quyết triệt để cơn khủng hoảng nhân sự đang diễn ra ở vị trí mũi nhọn.

Sự biến mất đáng báo động của các chân sút nội

Bức tranh toàn cảnh của giải vô địch quốc gia V.League hiện tại phơi bày sự thống trị tuyệt đối của các chân sút ngoại. Vị trí dẫn đầu danh sách dội bom thuộc về Alan Grafite của câu lạc bộ Công An Hà Nội với con số áp đảo lên tới 14 bàn thắng.

Những vị trí bám đuổi ngay phía sau cũng hoàn toàn vắng bóng cầu thủ nội, từ Goncalves da Silva của Viettel với 9 bàn, Tagueu của Hải Phòng với 8 bàn, cho đến Friday và Leo Artur cùng sở hữu 7 pha lập công. Ngay cả Hoàng Hên, tân binh của đội tuyển Việt Nam, cũng đang thể hiện phong độ tốt với 6 bàn thắng trong màu áo Hà Nội FC.

Điểm sáng hiếm hoi mang quốc tịch Việt Nam lọt vào top 12 trên bảng xếp hạng vua phá lưới là Nguyễn Hoàng Đức với 6 lần sút tung lưới đối phương cho CLB Ninh Bình. Điều trớ trêu và đáng buồn nhất nằm ở chỗ Hoàng Đức lại là một tiền vệ, người thường xuyên phải lùi sâu làm nhiệm vụ kiến thiết thay vì đá cắm săn bàn.

Trong khi đó, những chân sút được coi là tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện giờ như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải đều đang chìm trong chuỗi ngày tịt ngòi nghiêm trọng. Hai tiền đạo chủ lực này mới chỉ có vỏn vẹn 3 lần lập công, ngậm ngùi xếp chung ở vị trí thứ 17 cùng với hàng loạt cái tên nội binh khác như Nguyễn Quang Hải, Khuất Văn Khang, Nguyễn Minh Tâm hay Nguyễn Trần Việt Cường.

Đáng lo ngại hơn cả là phong độ chạm đáy của bộ đôi này khi pha lập công gần nhất của Tiến Linh tại V.League đã diễn ra từ tháng 9 năm ngoái, còn Tuấn Hải cũng im hơi lặng tiếng kể từ tháng 11.

Tình trạng khan hiếm bàn thắng của các chân sút nội bắt nguồn từ chính thói quen sử dụng nhân sự của các câu lạc bộ tại V.League. Các huấn luyện viên ngày càng ưu tiên giao phó vị trí tiền đạo cắm cho các ngoại binh.

Với ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực cùng khả năng càn lướt tốt, các tiền đạo ngoại đáp ứng hoàn hảo yêu cầu chiến thuật khắc nghiệt, từ việc xoay sở độc lập trong không gian hẹp, làm tường cho tuyến hai đến những tình huống bứt tốc phản công nhanh. Hệ quả tất yếu là quỹ thời gian thi đấu và không gian phát triển của các tiền đạo Việt Nam bị thu hẹp đáng kể, dẫn đến việc họ đánh mất bản năng sát thủ và dần nhường lại sân khấu chính cho các cầu thủ ngoại.

Danh sách các cầu thủ được tập trung trong tháng 3.

Lựa chọn tất yếu mang tên Xuân Son và Hoàng Hên

Đối diện với bài toán nan giải về nhân sự, quyết định triệu tập bộ đôi tiền đạo nhập tịch của huấn luyện viên Kim Sang-sik là một bước đi mang tính thực dụng và vô cùng cần thiết.

Nếu gạt bỏ Xuân Son và Hoàng Hên ra khỏi kế hoạch, ban huấn luyện sẽ đứng trước một khoảng trống mênh mông không thể san lấp. Rất khó để một chiến lược gia có thể tự tin sắp xếp đội hình và triển khai lối chơi tấn công khi các tiền đạo nội tốt nhất đều đang đánh mất cảm giác ghi bàn trầm trọng.

Thành công vang dội của Xuân Son tại kỳ ASEAN Cup 2025 vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho tính đúng đắn của quyết định này. Chân sút gốc Nam Mỹ đập tan mọi hoài nghi ban đầu bằng những màn trình diễn vô cùng thuyết phục, mang về những bàn thắng quý giá và thổi một luồng sinh khí mới vào sức mạnh tấn công của toàn đội.

Giờ đây, Hoàng Hên được kỳ vọng tiếp bước người đồng hương, cùng nhau tạo nên một họng pháo đôi đầy sức nặng, đem lại những phương án xuyên phá đa dạng cho đội tuyển Việt Nam.

Sự hiện diện của hai tiền đạo gốc Brazil lấp đầy khoảng trống vắng tiền đạo do xu thế chuộng ngoại binh của V.League tạo ra. Việc gọi các cầu thủ nhập tịch lên tuyển là một sự thích ứng linh hoạt với thời cuộc, giúp bóng đá Việt Nam giải quyết ngay lập tức điểm yếu cố hữu ở khâu dứt điểm, duy trì vị thế cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Đây được xem là một giải pháp cứu cánh hiệu quả nhất ở thời điểm hiện tại, giữ vững sức mạnh cho đội tuyển trong lúc chờ đợi các trung tâm đào tạo trẻ tìm ra và bồi dưỡng thế hệ tiền đạo nội tài năng tiếp theo.