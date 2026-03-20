Tiến Linh sút ra ngoài khi đối mặt thủ môn

  • Thứ sáu, 20/3/2026 21:27 (GMT+7)
Tối 20/3, Nguyễn Tiến Linh có tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong trận thắng 1-0 của CLB Công an TP.HCM trước Trường Tươi Đồng Nai ở bán kết cúp Quốc gia.

Tiến Linh bỏ lỡ khó tin.

Phút 90+4 trên sân Thống Nhất, trong tình huống phản công nhanh, Khoa Ngô thể hiện sự điềm tĩnh khi dẫn bóng và chờ đúng thời điểm để tung đường chuyền dọn cỗ cho Tiến Linh. Đội trưởng CLB CA TP.HCM thoát xuống đối mặt thủ môn Bùi Tấn Trường, nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cạnh lưới trong sự tiếc nuối của tất cả.

Ngay sau cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành, Tiến Linh cúi gục đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Không còn là sự tiếc nuối đơn thuần, đó là cảm giác dồn nén của một tiền đạo đang mất đi sự tự tin quen thuộc. Khi cơ hội ngon ăn nhất trôi qua trước mắt, Tiến Linh hiểu rõ anh lại bỏ lỡ thêm một thời điểm để giải tỏa áp lực.

Thực tế Tiến Linh gây thất vọng thời gian qua. Ở trận thắng 1-0 trước PVF-CAND hôm 15/3, chân sút sinh năm 1997 liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Trong hiệp một, anh đệm bóng ra ngoài từ cự ly gần sau đường căng ngang thuận lợi của Endrick. Sang hiệp hai, cú đánh đầu của Tiến Linh lại đưa bóng dội cột dọc.

Đỉnh điểm là tình huống ở phút 86, khi không bị kèm trong vòng cấm, tiền đạo này vẫn dứt điểm ra ngoài trong sự ngỡ ngàng. Pha bóng lập tức gây bão trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích về phong độ của anh.

Chuỗi trận kém duyên cho thấy Tiến Linh đang gặp vấn đề tâm lý rõ rệt. Việc không được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3 càng khiến áp lực đè nặng lên vai tiền đạo này.

