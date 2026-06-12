Lễ khai mạc World Cup 2026 thu hút 1,2 tỷ người xem toàn cầu

Lễ khai mạc World Cup 2026 tạo cơn sốt toàn cầu khi thu hút khoảng 1,2 tỷ khán giả, con số vượt xa mọi sự kiện thể thao khác trên thế giới.

Thế giới đổ dồn về World Cup 2026.

Theo Givemesport, khoảng 1,2 tỷ người theo dõi lễ khai mạc cùng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi trên các nền tảng phát sóng và trực tuyến. Con số tương đương gần một phần bảy dân số thế giới, biến đây thành một trong những sự kiện truyền hình trực tiếp có lượng khán giả lớn nhất lịch sử.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Azteca huyền thoại ở Mexico City mở màn cho kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Giải đấu được đồng tổ chức bởi Mỹ, Mexico và Canada, đồng thời lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển quốc gia tranh tài.

Điều đáng chú ý là sức hút của World Cup vượt trội so với Super Bowl, sự kiện thể thao thường niên được xem nhiều nhất tại Mỹ. Trong khi trận Super Bowl LX chỉ ghi nhận khoảng 125 triệu lượt xem trên toàn thế giới, lượng khán giả theo dõi lễ khai mạc World Cup 2026 cao gấp gần 10 lần.

Khoảng cách khổng lồ này một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của bóng đá. Nếu Super Bowl chủ yếu thu hút khán giả tại Bắc Mỹ, World Cup lại là ngày hội chung của hàng tỷ người hâm mộ trải dài khắp các châu lục.

FIFA cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào giải đấu năm nay khi dự báo tổng lượng người theo dõi World Cup 2026 trong suốt hơn một tháng tranh tài có thể vượt mốc 5 tỷ lượt xem. Nếu đạt được cột mốc này, đây sẽ là kỳ World Cup có sức lan tỏa lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ở ngày khai màn, Mexico đả bại Nam Phi 2-0, trong khi Hàn Quốc thắng CH Czech 2-1 thuộc bảng A.

Bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026 Tiền đạo Julian Quinones ghi bàn thắng mở màn World Cup 2026 ở phút thứ 9, giúp Mexico mở tỷ số trong trận khai mạc với Nam Phi rạng sáng 12/6.