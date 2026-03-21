Xuân Son chấn thương trên sân tập tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Xuân Son phải rời buổi tập chiều 21/3 vì đau cơ đùi trái, khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng.

Buổi tập chiều 21/3 của đội tuyển Việt Nam bất ngờ gián đoạn với Xuân Son. Tiền đạo này được ghi nhận gặp vấn đề ở cơ đùi trái và không thể tiếp tục tập luyện.

Xuân Son tỏ ra khá đau, sau đó phải chườm đá bên ngoài sân. Ban huấn luyện lập tức cho anh rời buổi tập sớm nhằm tránh rủi ro nặng hơn.

Hiện chưa có kết luận cụ thể về mức độ chấn thương. Tuy nhiên, việc không thể hoàn tất giáo án khiến tình trạng của Xuân Son trở thành dấu hỏi lớn.

Đây là thông tin không mong muốn trong bối cảnh hàng công tuyển Việt Nam vốn không có nhiều phương án thay thế. Nếu Xuân Son không kịp hồi phục, kế hoạch nhân sự chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Những ngày tới, đội ngũ y tế sẽ theo dõi sát sao tình trạng của tiền đạo này. Ban huấn luyện kỳ vọng đây chỉ là vấn đề nhẹ và Xuân Son có thể sớm trở lại.

Trong tháng 3, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đá giao hữu với Bangladesh và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.