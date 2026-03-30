HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam sẽ thắng 2-0'

Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam vẫn hướng đến chiến thắng trước Malaysia như một màn tổng duyệt quan trọng.

HLV Kim Sang-sik và hậu vệ Đoàn Văn Hậu tin Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia.

“Với việc đã vào VCK Asian Cup 2027, trận đấu ngày mai chúng tôi muốn thắng, đồng thời xem đây là cơ hội tổng duyệt cho những mục tiêu phía trước và vòng chung kết năm sau. Mục tiêu chung của đội là giành chiến thắng. Toàn đội đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng. Tôi hy vọng sẽ thắng 2-0”, HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo trưa 30/3.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam từng thua 0-4 trước Malaysia. Tuy nhiên, sau đó AFC ra án phạt với đối thủ vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, khiến Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Việt Nam và Nepal. Theo HLV Kim Sang-sik, diễn biến này mang lại thêm động lực cho các cầu thủ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc kỳ vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt, qua đó mang lại niềm vui cho người hâm mộ trên sân nhà Thiên Trường.

Đánh giá về lực lượng của Malaysia khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng, ông Kim cho rằng điều đó không làm thay đổi bản chất trận đấu. “Trong bóng đá, ai cũng muốn thắng, Malaysia cũng vậy. Họ không có 7 cầu thủ vì án phạt, nhưng chúng tôi cũng có những thiếu vắng như Đình Bắc. Điều quan trọng là toàn đội đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai”, ông nói.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định tinh thần của toàn đội: “Mục tiêu của tôi và các đồng đội là chiến thắng, dù đây có là trận giao hữu hay mang tính thủ tục. Với chúng tôi, mỗi lần ra sân là nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ”.

Đây cũng là lần trở lại đáng chú ý của Văn Hậu sau gần 1.000 ngày vắng mặt vì chấn thương. Cầu thủ thuộc biên chế CAHN chia sẻ: “Mỗi lần được triệu tập lên đội tuyển, tôi đều rất hạnh phúc và có chút hồi hộp. Trận gặp Bangladesh vừa qua là lần đầu tôi trở lại sau thời gian dài, tôi rất vui khi được HLV tin tưởng trao cơ hội. Hy vọng thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục được ra sân và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Hậu vệ sinh năm 1999 cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ đến sân Thiên Trường cổ vũ, coi đó là nguồn động lực lớn để đội tuyển thi đấu và hướng đến chiến thắng.

Theo lịch, trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).