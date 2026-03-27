Khuất Văn Khang chấn thương?

Tiền vệ Khuất Văn Khang gặp vấn đề về thể trạng và phải rời sân, bỏ dở buổi tập của tuyển Việt Nam sáng 27/3.

Khuất Văn Khang (ngoài cùng bên trái) bị đau bắp đùi trong buổi tập sáng 27/3 của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân.

Cụ thể, Văn Khang gặp vấn đề ở bắp đùi và buộc phải rời sân sớm. Khi không thể tiếp tục tập luyện, anh được đội ngũ y tế hỗ trợ chườm đá ngay bên ngoài đường biên. Đây là tín hiệu không mấy tích cực trong bối cảnh đội tuyển đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Ở buổi tập này, HLV Kim Sang-sik chia đội thành hai nhóm với khối lượng vận động khác nhau. Nhóm các cầu thủ đá chính ở trận giao hữu với Bangladesh tối 26/3 chủ yếu thực hiện các bài đi bộ, thả lỏng nhằm giãn cơ và hồi phục thể trạng.

Trong khi đó, nhóm dự bị tiếp tục tập luyện chiến thuật với cường độ bình thường. Văn Khang nằm trong nhóm thứ hai, nhưng không thể hoàn thành trọn vẹn giáo án do chấn thương phát sinh.

Trước đó, ở trận giao hữu với Bangladesh tối 26/3, Văn Khang được tung vào sân trong hiệp hai. Dù không ghi bàn, sự năng nổ và khả năng hỗ trợ tấn công của tiền vệ này vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân Thiên Trường vào tối 31/3, vòng loại Asian Cup 2027. Chính vì vậy, tình trạng của Văn Khang đang được theo dõi sát sao, khi bất kỳ tổn thất nào về lực lượng ở thời điểm này đều có thể ảnh hưởng đến tính toán của ban huấn luyện.

