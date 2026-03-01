Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của báo Indonesia khi Việt Nam hạ Bangladesh

  • Thứ sáu, 27/3/2026 00:02 (GMT+7)
Tờ Bola dành nhiều lời khen cho chiến thắng thuyết phục 3-0 của tuyển Việt Nam trước Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục. Ảnh: Việt Linh.

Theo Bola, tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt chắc chắn và kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ những phút đầu. Lối chơi chủ động, cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, giúp đội chủ nhà sớm định đoạt trận đấu chỉ trong hiệp một.

Sang hiệp hai, tuyển Việt Nam duy trì sức ép và thế trận áp đảo, nhưng không ghi thêm bàn thắng. Dù vậy, chiến thắng 3-0 được xem là tín hiệu tích cực về phong độ và sự hiệu quả trong lối chơi của "Những chiến binh sao vàng".

Ngoài ra, tờ báo Indonesia đặc biệt nhấn mạnh sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau 1.010 ngày vắng bóng ở đội tuyển quốc gia. Hậu vệ cánh trái này được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thay cho Nguyễn Văn Vĩ trong hiệp hai.

Dù không đá chính, sự xuất hiện của Văn Hậu vẫn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khu vực. Theo Bola, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình trở lại của cầu thủ sinh năm 1999, đồng thời mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho đội hình của HLV Kim Sang-sik.

"Chiến thắng trước Bangladesh giúp tuyển Việt Nam củng cố sự tự tin và cho thấy chiều sâu đội hình được cải thiện. Trong đó, màn tái xuất của Văn Hậu chính là điểm nhấn đáng chú ý, mở ra kỳ vọng về sự trở lại mạnh mẽ của hậu vệ này trong thời gian tới", Bola kết luận.

Vào ngày 31/3, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.

Minh Nghi

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

0

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý