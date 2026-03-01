90 phút của Hoàng Hên

Nếu may mắn hơn, Đỗ Hoàng Hên có thể ghi dấu ấn hoàn hảo trong lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam ở trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 tối 26/3.

Hoàng Hên (số 9) phần nào chứng tỏ được giá trị. Ảnh: Việt Linh.

Trong lần đầu ra sân, Đỗ Hoàng Hên phần nào cho thấy anh có thể trở thành phương án tấn công mới, chia sẻ gánh nặng cùng Nguyễn Xuân Son trên hàng công.

Được HLV Kim Sang-sik tin tưởng xếp đá chính, Hoàng Hên thi đấu trọn vẹn 90 phút với cường độ cao. Tiền đạo sinh năm 1994 di chuyển rộng, linh hoạt và liên tục tìm kiếm khoảng trống. Không chỉ đơn thuần chờ bóng, anh thường xuyên lùi sâu kết nối với đồng đội, giúp cách triển khai tấn công của đội tuyển trở nên khó đoán hơn.

Sự năng nổ của Hoàng Hên nhanh chóng mang lại những cơ hội rõ rệt. Phút 25, anh nhận bóng trong tư thế thuận lợi và tung cú dứt điểm chân trái, nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc. Đó là tình huống cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm của tân binh này, dù thiếu đi một chút chính xác ở khoảnh khắc quyết định.

Trong phần còn lại của trận đấu, Hoàng Hên tiếp tục là điểm đến trong nhiều pha lên bóng của tuyển Việt Nam. Anh thường xuyên kéo giãn hậu vệ đối phương để mở ra khoảng trống cho đồng đội. Dù vậy, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với tiền đạo này, ngay cả khi anh tung ra không ít cú sút.

Khoảnh khắc đáng tiếc nhất đến ở phút 87. Từ ngoài vòng cấm, Hoàng Hên thực hiện cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật, bóng vượt qua tầm với của thủ môn Bangladesh nhưng lại dội cột dọc. Nếu tình huống đó thành bàn, màn ra mắt của anh có thể trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều.

Hoàng Hên thi đấu cực kỳ linh hoạt trên hàng công. Ảnh: Việt Linh.

Dù chưa thể nổ súng, những gì Hoàng Hên thể hiện mang lại nhiều điểm sáng. Quan trọng hơn là sự hòa nhập nhanh chóng với lối chơi chung. Không có cảm giác bỡ ngỡ trong lần đầu khoác áo đội tuyển, anh chơi tự tin, giữ nhịp tốt và duy trì sự hiện diện liên tục ở khu vực 1/3 sân đối phương.

Hoàng Hên rõ ràng giúp hàng công tuyển Việt Nam có thêm chiều sâu. Nếu Xuân Son mang đến sự trực diện, sức mạnh và khả năng làm điểm tựa, thì Hoàng Hên thiên về kỹ thuật và di chuyển linh hoạt. Hai phong cách khác biệt này hứa hẹn tạo nên sự bổ trợ cần thiết, giúp các phương án tấn công trở nên đa dạng hơn.

Trong bối cảnh đội tuyển hướng tới trận đấu quan trọng với tuyển Malaysia vào ngày 31/3, màn trình diễn của Hoàng Hên mang đến sự lạc quan nhất định. Malaysia chắc chắn sẽ là đối thủ khó chịu hơn nhiều so với Bangladesh, đòi hỏi tuyển Việt Nam phải tận dụng tốt các cơ hội.

Việc sở hữu thêm một "mũi khoan" mới trên hàng công giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn, đồng thời giảm áp lực ghi bàn cho các trụ cột. Cần biết rằng Hoàng Hên cũng từng chơi rất ăn ý với Xuân Son trong màu áo CLB Nam Định.

Chiến thắng trước Bangladesh có thể chưa phải thước đo hoàn hảo, nhưng những tín hiệu từ Hoàng Hên là đủ để mở ra kỳ vọng. Khi Xuân Son không còn là điểm tựa duy nhất, tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Malaysia với tâm thế tự tin hơn, sẵn sàng cho thử thách lớn phía trước.

Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh Tối 26/3, tuyển Việt Nam thắng dễ Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế tại Hàng Đẫy.

