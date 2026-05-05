Kịch bản 15 CLB Anh tranh vé Champions League

Aston Villa có thể gián tiếp trao vé Champions League cho vị trí thứ 6, khiến một nửa giải Premier League dõi theo kết quả trận bán kết lượt về Europa League diễn ra vào ngày 8/5.

Có thể 10 CLB Premier League sẽ quay sang cổ vũ Aston Villa loại Nottingham khỏi Europa League.

Bán kết Europa League giữa Aston Villa và Nottingham Forest bất ngờ trở thành tâm điểm của cả Premier League.

Không chỉ là cuộc đua vào chung kết, trận đấu này còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé Champions League mùa tới.

Theo kịch bản đang được nhắc đến, nếu Aston Villa vô địch Europa League và đồng thời kết thúc mùa giải trong top 5 Premier League, suất dự Champions League sẽ được mở rộng xuống vị trí thứ 6.

Điều đó khiến hàng loạt đội bóng từ nhóm giữa bảng đến nửa dưới phải "trông ngóng" kết quả của thầy trò Unai Emery.

Hiện tại, khoảng 10 CLB vẫn còn cơ hội về đích thứ 6 về mặt lý thuyết, bao gồm AFC Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham, Everton, Sunderland, Newcastle United, Leeds United và Crystal Palace.

Cộng với 5 suất dự Champions League cho các đội trong Top 5, cuộc đua giành 6 vé dự giải đấu cao nhất châu Âu sẽ trở thành màn cạnh tranh không tưởng với sự góp mặt của 15 CLB.

Sau 35 vòng, Bournemouth đang đứng thứ 6 với 52 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi là rất sít sao. Brentford chỉ kém 1 điểm, Brighton có 50 điểm, còn Chelsea và Fulham cùng sở hữu 48 điểm. Everton và Sunderland có 47 điểm, Newcastle 45 điểm, trong khi Leeds United và Crystal Palace vẫn chưa hết cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest vừa nới rộng khoảng cách với nhóm xuống hạng nhưng chỉ có thể đạt tối đa 51 điểm nếu thắng cả 3 trận còn lại. Điều này khiến họ lép vế trong cuộc đua quốc nội.

Tuy nhiên, chính Forest lại là đối thủ trực tiếp có thể chặn đứng kịch bản điên rồ nói trên nếu loại Villa khỏi Europa League.

Đồng thời, nếu vượt qua Villa và lên ngôi vô địch Europa League, Forest chính là đội thứ 6 của Premier League giành vé dự Champions League mùa sau.

