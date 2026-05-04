Fan Chelsea phẫn nộ tột độ

Tối 4/5, cộng đồng người hâm mộ Chelsea cực kỳ bức xúc sau thất bại 1-3 trước Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League.

Chelsea thi đấu như mơ ngủ.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến mỉa mai màn trình diễn bạc nhược, gọi đây là một trong những trận đấu tệ nhất lịch sử CLB. Một số bình luận chua chát ví Chelsea đá như mất hồn. Quyết định nhân sự và chiến thuật cũng trở thành tâm điểm chỉ trích, khi nhiều người cho rằng đội bóng thiếu bản sắc và sự gắn kết.

Nhiều cổ động viên bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến đội nhà liên tục mắc sai lầm cơ bản. Từ khâu phòng ngự lỏng lẻo đến dứt điểm kém hiệu quả, mọi thứ đều khiến người xem mất kiên nhẫn. Không ít người tuyên bố Chelsea đang chạm đáy khủng hoảng.

Bên cạnh đó, tình huống bỏ lỡ phạt đền của Cole Palmer càng khiến sự bức xúc dâng cao. Hầu hết cho rằng đó là khoảnh khắc chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng. Thậm chí, đa số CĐV yêu cầu "Chelsea nên bán Palmer", hay "MU còn hứng thú với Palmer không".

Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea thi đấu dưới sức khi thủng lưới ngay phút 2 từ pha đánh đầu của Taiwo Awoniyi. Phút 15, Igor Jesus nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm phạt đền sau khi VAR xác định lỗi của Malo Gusto.

Cuối hiệp một, Palmer đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội giúp "The Blues" rút ngắn cách biệt. Sang hiệp hai, Awoniyi hoàn tất cú đúp ở phút 52. Nỗ lực của Chelsea chỉ giúp họ có được bàn an ủi do công của Joao Pedro ở phút 90+3.

Với kết quả này, Chelsea giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 9 và chính thức hết cơ hội giành vé dự Champions League. Ngược lại, Forest tràn trề hy vọng trụ hạng khi bỏ cách nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm.