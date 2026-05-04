Dàn tân binh hay nhất Premier League mùa này

|
Matheus Cunha nhanh chóng trở thành trụ cột của Manchester United sau khi gia nhập từ Wolves vào mùa hè năm ngoái. Kể từ đầu mùa, anh ra sân 33 trận trên mọi đấu trường, ghi 9 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo. Khả năng đi bóng và tạo cơ hội của Cunha đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của CLB.
|
Một tân binh khác cũng tỏa sáng tại Old Trafford là thủ môn Senne Lammens. Bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng mang lại sự ổn định trong khung gỗ, khiến Andre Onana phải tìm bến đỗ mới. Lammens được xem là món hời của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này.
|
Trung vệ Marc Guehi nhanh chóng tạo dấu ấn tại Manchester City sau khi gia nhập từ Crystal Palace vào tháng 1. Dù mức phí chỉ 20 triệu bảng, anh giúp hàng thủ đội bóng cải thiện rõ rệt với chuỗi trận ấn tượng và gần như bất bại kể từ khi góp mặt.
|
Rayan Cherki nổi lên là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất Man City ở mùa này. Tân binh đến từ Lyon gây ấn tượng với kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, khi đã có 10 kiến tạo tại Premier League, thành tích tốt nhất đội.
|
Tiền vệ Martin Zubimendi cho thấy giá trị trong màu áo Arsenal sau khi gia nhập từ Real Sociedad. Khả năng điều tiết trận đấu và hỗ trợ phòng ngự của anh giúp Declan Rice tự do dâng cao, góp phần giúp “Pháo thủ” cạnh tranh ngôi vô địch.
|
Trong màu áo Liverpool, tiền đạo Hugo Ekitike nhanh chóng khẳng định vai trò trung phong chủ lực sau khi Alexander Isak nghỉ dài hạn. Khả năng dứt điểm cùng lối chơi mềm mại giúp anh trở thành mũi nhọn đáng gờm của đội chủ sân Anfield.
|
Cuối cùng, Granit Xhaka được xem là bản hợp đồng thành công khi gia nhập Sunderland vào mùa hè năm ngoái. Không chỉ mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh, cựu sao Arsenal còn đóng vai trò thủ lĩnh, góp công lớn giúp “Mèo đen” tạo nên bất ngờ tại giải đấu.
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...