Mức giá để Chelsea sở hữu Igor Thiago

Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ chân sút Igor Thiago trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Theo ESPN Brazil, đội bóng thành London coi tiền đạo người Brazil là mục tiêu hàng đầu sau mùa giải bùng nổ tại Premier League với 21 bàn thắng. Tuy nhiên, thương vụ này hứa hẹn không dễ dàng khi Atletico Madrid, Juventus và AC Milan đều có những động thái thăm dò.

Brentford được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng chỉ khi nhận được mức giá khoảng 80 triệu bảng, con số phản ánh đúng tầm ảnh hưởng của Thiago. Đây là mức tăng giá đáng kể so với khoản 30 triệu bảng mà Brentford chi ra để đưa anh về từ Club Brugge hồi đầu năm 2024.

Khởi đầu tại nước Anh không hề suôn sẻ khi Thiago chỉ ra sân vỏn vẹn 8 trận vì chấn thương. Tuy nhiên, sự ra đi của Yoane Wissa vào mùa hè 2026 mở ra cơ hội để anh bứt phá. Được trao vai trò trung phong số một, tiền đạo 23 tuổi nhanh chóng chứng minh giá trị bằng hiệu suất ghi bàn ấn tượng.

Hiện tại, Thiago vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới Premier League, dù kém Erling Haaland 3 bàn. Tuy nhiên, thành tích này vẫn đủ để khẳng định anh là một trong những tiền đạo nổi bật nhất mùa giải.

Phong độ thăng hoa cũng giúp Thiago lần đầu được triệu tập lên tuyển Brazil. Với tham vọng nâng cấp hàng công, Chelsea có lý do để đưa Thiago về Stamford Bridge. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiếc ghế HLV còn nhiều biến động sau khi Liam Rosenior bị sa thải, tương lai thương vụ vẫn còn là dấu hỏi lớn.