Nghịch lý của Chelsea và Mudryk

Vụ việc của Mykhailo Mudryk không chỉ khiến Chelsea đau đầu về chuyên môn mà còn kéo theo khoản thưởng trị giá 26 triệu bảng đang bị treo lơ lửng.

Mudryk vẫn chưa thể quay lại thi đấu.

Tương lai của Mykhailo Mudryk tiếp tục trở thành đề tài nóng khi lãnh đạo Shakhtar Donetsk thừa nhận CLB Ukraine đang chịu tổn thất tài chính lớn vì cầu thủ này chưa thể ra sân cho Chelsea.

Mudryk gia nhập Chelsea vào tháng 1/2023 trong thương vụ có tổng giá trị có thể lên tới 88 triệu bảng. Tuy nhiên, phần đáng chú ý nằm ở 26 triệu bảng phụ phí, gắn với số lần ra sân, thành tích cá nhân khi đóng góp vào các danh hiệu của đội bóng thành London.

Khi Mudryk bị đình chỉ tạm thời sau kết quả kiểm tra dương tính với chất cấm từ cuối năm 2024, toàn bộ điều khoản kể trên gần như đóng băng. Cầu thủ người Ukraine chưa thi đấu trở lại kể từ lần ra sân cuối cùng vào tháng 11/2024.

Giám đốc điều hành Shakhtar, ông Serhii Palkin, xác nhận đội bóng cũ của Mudryk đang mất khoản tiền rất lớn vì tình hình hiện tại.

“Chúng tôi có 26 triệu bảng tiền thưởng trong hợp đồng. Nếu cậu ấy không thi đấu, hoặc Chelsea không đạt các mục tiêu cần thiết, chúng tôi sẽ mất khoản tiền đó. Đây là tác động tài chính rất lớn”, ông nói.

Dù vậy, Palkin vẫn bày tỏ niềm tin học trò cũ sẽ trở lại sân cỏ. Ông khẳng định Mudryk là người chuyên nghiệp và đang chờ phán quyết cuối cùng từ cơ quan chức năng.

Nếu bị kết luận có tội, Mudryk có thể nhận án cấm thi đấu tối đa 4 năm. Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào Chelsea, đội đã ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ sinh năm 2001 đến năm 2031.

Trong bối cảnh Chelsea đang tìm lại vị thế ở bóng đá Anh, bài toán Mudryk vẫn là vết gợn khó xử. Không chỉ là một thương vụ đắt đỏ chưa phát huy giá trị, nó còn kéo theo khoản tiền hàng chục triệu bảng chưa biết khi nào mới được giải quyết.

