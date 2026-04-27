Lampard được khuyên tránh xa Chelsea

Joe Cole cảnh báo Frank Lampard không nên trở lại Chelsea, bất chấp việc vừa đưa Coventry thăng hạng Premier League đầy ấn tượng.

Lampard vừa làm nên lịch sử khi đưa Coventry thăng hạng lên Premier League.

Frank Lampard đang trở thành cái tên được chú ý sau khi giúp Coventry City giành vé lên Premier League sau 25 năm chờ đợi. Thành công này khiến cựu tiền vệ tuyển Anh lập tức được nhắc đến như ứng viên cho ghế nóng tại Chelsea.

Tuy nhiên, huyền thoại Chelsea Joe Cole cho rằng Lampard nên tránh xa việc trở thành HLV ở Stamford Bridge vào thời điểm hiện tại.

Phát biểu với Paddy Power, Joe Cole nói: "Lampard nên tránh xa công việc đó. Sự cám dỗ sẽ có với Lampard, vì cậu ấy yêu CLB, là sẽ quay lại và thử thêm lần nữa".

Theo Cole, Lampard vừa làm điều đặc biệt tại Coventry và trước mắt cần tập trung cho nhiệm vụ khó hơn nhiều là giúp đội bóng tân binh trụ hạng mùa tới. Ông nhấn mạnh nhà cầm quân 47 tuổi nên dành toàn bộ thời gian cho kế hoạch tuyển mộ, xây dựng lực lượng thay vì bị cuốn vào lời mời từ Chelsea.

Joe Cole cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất tại đội bóng thành London nằm ở cấu trúc quản lý. Theo ông, một HLV sẽ rất khó thành công nếu không có toàn quyền quyết định chuyên môn.

Chelsea hiện là nơi mọi HLV bị đánh giá bằng kết quả, nhưng lại không nắm đủ quyền kiểm soát đội bóng.

Lampard từng có hai giai đoạn dẫn dắt Chelsea. Năm 2019, ông giúp đội vào top 4 dù chịu án cấm chuyển nhượng, trước khi bị sa thải năm 2021. Năm 2023, Lampard trở lại trong vai trò tạm quyền nhưng chỉ thắng 1 trong 11 trận.

Chelsea hiện phải tìm HLV mới sau khi sa thải Liam Rosenior. Ngoài Lampard, các ứng viên khác được nhắc đến gồm Andoni Iraola và Cesc Fabregas.

Joe Cole thậm chí cho biết ông thích Xabi Alonso dẫn dắt Chelsea, nhưng tin rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha khó có thể nhận lời.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD