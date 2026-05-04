Trận đấu định đoạt cả mùa giải Premier League

West Ham tiếp Arsenal ở vòng 36 Ngoại hạng Anh được xem như "trận chung kết" cho cả hai đầu bảng xếp hạng, qua đó định đoạt số phận mùa giải 2025/26.

Arsenal không được phép sảy chân trước West Ham.

Trên đỉnh bảng, Arsenal tạm dẫn đầu với 76 điểm, hơn Man City 6 điểm. Tuy nhiên, lợi thế không hề chắc chắn khi "Pháo thủ" thi đấu nhiều hơn tới 2 trận. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến thầy trò HLV Mikel Arteta mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Ngược lại, West Ham lún sâu vào khủng hoảng. Thất bại nặng nề 0-3 trước Brentford hôm 2/5 khiến họ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và bị Tottenham vượt mặt trên bảng xếp hạng. Với chỉ 36 điểm sau 35 vòng, đội bóng thành London đối diện nguy cơ xuống hạng nếu không kịp thời xoay chuyển tình thế.

Vì vậy, màn chạm trán tại London Stadium vào tối 10/5 mang ý nghĩa sống còn cho cả hai. Arsenal cần chiến thắng để duy trì áp lực lên Man City và nuôi hy vọng vô địch. Trong khi đó, West Ham buộc phải giành trọn 3 điểm nếu không muốn tự đẩy mình gần hơn tới cánh cửa Championship.

Một kết quả hòa gần như không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Với Arsenal, đó có thể là bước lùi chí mạng trong cuộc đua danh hiệu. Còn với West Ham, một điểm là quá ít ỏi trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp vẫn cạnh tranh quyết liệt từng vòng đấu.

Áp lực, toan tính và cả sự liều lĩnh sẽ hội tụ trong 90 phút sắp tới. Khi mùa giải chỉ còn đếm từng vòng, trận đấu này là bước ngoặt định đoạt tham vọng và số phận của 2 đội bóng ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

