Arsenal có thể vô địch nhờ một 'số 9' gây tranh cãi

Tiền đạo người Thụy Điển đang biến áp lực thành bàn thắng, đúng lúc Arsenal cần nhất trong cuộc đua Premier League.

Viktor Gyökeres liên tục ghi bàn thời gian qua.

Arsenal từng bị ám ảnh bởi câu hỏi suốt nhiều mùa: ai sẽ ghi bàn ở thời điểm quyết định? Những năm gần đây, họ có lối chơi rõ ràng, có hệ thống, có bản sắc, nhưng luôn thiếu một trung phong đủ sắc bén để kết liễu trận đấu.

Mùa này, cái tên được đặt cược là Viktor Gyökeres, bản hợp đồng trị giá khoảng 64 triệu bảng. Và sau những hoài nghi ban đầu, tiền đạo người Thụy Điển đang dần đưa ra câu trả lời theo cách đơn giản nhất: ghi bàn.

Cú đúp vào lưới Fulham không chỉ giúp Arsenal thắng 3-0 mà còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Nó đưa “Pháo thủ” tạo khoảng cách 6 điểm với Manchester City, trong giai đoạn mà từng điểm số đều mang giá trị sống còn. Gyökeres lúc này đã có 21 bàn trên mọi đấu trường, chạm ngưỡng mà Arsenal chờ đợi từ một số 9 đúng nghĩa.

Nhưng câu chuyện của Gyökeres không chỉ là những con số.

Bàn thắng xóa nhòa hoài nghi

Ngay từ khi cập bến Emirates, Gyökeres phải đối diện áp lực khổng lồ. Anh đến từ Sporting với thống kê ghi bàn ấn tượng, nhưng Premier League là một môi trường khác hoàn toàn. Nhiều ý kiến cho rằng Gyökeres thiếu sự tinh tế trong lối chơi, không đủ khả năng liên kết với các vệ tinh xung quanh, điều rất quan trọng trong hệ thống của Mikel Arteta.

Những nghi ngờ đó không phải vô lý. Có những trận đấu Gyökeres gần như “mất hút”, chạm bóng ít và không tạo được ảnh hưởng rõ rệt. Nhưng điều đáng nói là anh không biến mất hoàn toàn. Anh vẫn ở đó, chờ khoảnh khắc.

Viktor Gyökeres đang cố gắng đập tan chỉ trích.

Và khi cơ hội xuất hiện, Gyökeres tận dụng theo cách của một trung phong đúng nghĩa. Bàn mở tỷ số vào lưới Fulham là minh chứng điển hình: di chuyển đúng thời điểm, dứt điểm gọn gàng. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần hiệu quả.

Đó cũng là điều Arsenal thiếu trong nhiều năm. Họ từng tạo ra vô số cơ hội nhưng không có người kết thúc. Giờ đây, Gyökeres mang lại sự khác biệt bằng chính bản năng săn bàn.

Ở Champions League, anh cũng ghi dấu ấn với bàn thắng quan trọng vào lưới Atletico Madrid. Những đóng góp liên tiếp trong các trận đấu lớn cho thấy một điều: Gyökeres không chỉ ghi bàn, mà ghi bàn đúng lúc.

Giá trị của một “số 9” đúng nghĩa

Trong bóng đá hiện đại, vai trò của trung phong thay đổi. Nhiều đội bóng ưu tiên những cầu thủ có khả năng kết nối, di chuyển rộng, tham gia vào lối chơi. Nhưng ở thời điểm quyết định, giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi: ghi bàn.

Gyökeres có thể chưa hoàn hảo trong khâu làm tường hay phối hợp. Nhưng anh mang đến điều mà Arsenal cần nhất: sự hiện diện trong vòng cấm. Khả năng chạy chỗ phía sau hàng thủ, sức mạnh trong tranh chấp và sự lạnh lùng trước khung thành giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực.

Arsenal chỉ thua 3 trận mỗi khi Gyökeres đá chính.

Không phải ngẫu nhiên khi Arsenal chỉ thua 3 trận mỗi khi Gyökeres đá chính. Sự ổn định của anh, trong bối cảnh nhiều trụ cột tấn công như Kai Havertz gặp chấn thương, trở thành yếu tố quan trọng giúp đội bóng duy trì phong độ.

Một chi tiết đáng chú ý: trước trận gặp Fulham, các bàn thắng của Gyökeres chỉ mang về 2 điểm cho Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau trận này, con số tăng lên 5. Điều đó cho thấy anh bắt đầu tạo ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện mùa giải, chứ không chỉ dừng ở thống kê cá nhân.

Ở giai đoạn cuối mùa, khi áp lực tăng cao, những tiền đạo như vậy trở nên vô giá. Không cần chơi quá nổi bật trong 90 phút, chỉ cần một khoảnh khắc.

Khoảnh khắc quyết định danh hiệu

Arsenal đã chờ 22 năm cho một chức vô địch Premier League. Họ đã tiến rất gần ở mùa trước, nhưng hụt hơi ở giai đoạn cuối. Mùa này, kịch bản có thể khác, và Gyökeres đang đóng vai trò trung tâm trong sự khác biệt đó.

Những bàn thắng gần đây của anh đến đúng thời điểm Arsenal cần nhất. Không phải ngẫu nhiên mà các đồng đội bắt đầu tin tưởng hơn, chuyền bóng cho anh nhiều hơn. Một tiền đạo khi có niềm tin sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên, tranh luận về Gyökeres vẫn còn. Anh có thể chưa phải mẫu tiền đạo toàn diện. Nhưng nếu Arsenal vô địch, mọi hoài nghi sẽ trở nên vô nghĩa. Bóng đá, suy cho cùng, luôn được định nghĩa bằng kết quả.

Và ở thời điểm này, Gyökeres đang làm đúng điều anh được đưa về để làm: ghi bàn, và kéo Arsenal tiến gần hơn tới vạch đích.