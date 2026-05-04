Chelsea hết cửa dự Champions League

Đêm 4/5, Chelsea thua Nottingham 1-3 ngay tại Stamford Bridge ở vòng 35 Premier League.

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và là lần đầu tiên sau 40 năm, Chelsea mới lại để Nottingham chọc thủng lưới 3 lần trở lên trên sân nhà. Năm 1986, Nottingham từng nhấn chìm đối thủ Tây London với tỷ số 6-2.

Trận thua tủi hổ khiến Chelsea chính thức hết hy vọng dự Champions League mùa tới. Sau 35 vòng, "The Blues" đã bị tốp 5 bỏ xa đến 10 điểm.

Lúc này, hy vọng của Cole Palmer cùng đồng đội đặt cả vào đấu trường FA Cup, nhưng đối thủ của họ ở chung kết lại là Manchester City. Trong khi đó, Nottingham gần như đã trụ hạng, khi hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đến 6 điểm.

Chelsea trượt dài ở giai đoạn cuối mùa.

Chỉ trong 15 phút, Chelsea đã để Nottingham chọc thủng lưới đến 2 lần. Lần lươt Taiwo Awoniyi và Igor Jesus tỏa sáng, khiến khán đài Stamford Bridge chìm trong câm lặng.

Chelsea vùng lên nhưng những gì chủ nhà làm được chỉ là cú sút dội cột của Enzo Fernandez ở phút 11. Thế trận vốn đã bế tắc càng trở nên khó khăn với "The Blues", khi sao trẻ Jesse Derry phải rời sân vì chấn thương nặng. Nỗ lực của cầu thủ 18 tuổi mang về cho Chelsea quả phạt đền, nhưng Palmer lại đá hỏng.

Sang hiệp hai, chủ nhà vẫn chơi lúng túng và để Nottingham chọc thủng lưới lần thứ 3, sau cú dứt điểm cận thành của Awoniyi. Lúc này, hàng loạt khán giả đã bỏ về, để lại những hàng ghế trống. Nỗ lực muộn màng chỉ mang về cho Chelsea bàn danh dự, sau pha xử lý ngẫu hứng đầy ấn tượng của Joao Pedro ở phút 90+3.

