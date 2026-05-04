Cầu thủ Chelsea bất tỉnh ngay trên sân

  • Thứ hai, 4/5/2026 22:36 (GMT+7)
Đêm 4/5, Jesse Derry nhập viện giữa trận Chelsea tiếp đón Nottingham ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh.

Phút 45 hiệp một, Jesse Derry nhảy lên và có va chạm mạnh với Neco Williams bên phía Nottingham. Tác động khiến cầu thủ trẻ của Chelsea đổ gục trên sân.

Moises Caicedo cùng đồng đội hốt hoảng, kêu gọi sự trợ giúp từ đội ngũ y tế. Video làm chậm cho thấy cầu thủ trẻ của "The Blues" đã bất tình ngay sau khi hứng chịu cú huých vai của đối thủ.
Đội ngũ y tế có mặt và thực hiện nhiều biện pháp sơ cứu nhưng Derry vẫn không có phản ứng. Sau hơn 10 phút, cầu thủ 18 tuổi của chủ nhà được đưa rời sân bằng cáng.
Cầu thủ và người hâm mộ Nottingham cũng tỏ rõ sự lo lắng dành cho Derry. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi tiền đạo cánh này được đưa khỏi sân, đi cấp cứu. Cầu thủ sinh năm 2007 phải bỏ dở trận đấu ngay trong ngày ra mắt đội một "The Blues".
Nỗ lực tranh chấp của Derry mang về cho Chelsea quả phạt đền. Tuy nhiên, Cole Palmer lại đá hỏng trước sự tiếc nuối của số đông người hâm mộ tại Stamford Bridge.
Trước đó, Nottingham ghi liền 2 bàn vào lưới Chelsea chỉ trong 15 phút. Sau giờ nghỉ, Forest sút tung lưới "The Blues" lần thứ 3. Chelsea chỉ gỡ được 1 bàn và chấp nhận thua 1-3. Đội khách tạo khoảng cách an toàn 6 điểm với nhóm xuống hạng.

00:00 5/5/2026

20:51 4/5/2026

20:46 4/5/2026

Duy Anh

Chelsea Chelsea Derry Premier League

