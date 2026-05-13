Bước ngoặt trong vụ đầu tư 450 triệu euro của Ramos

Trung vệ Sergio Ramos đang tiến rất gần tới việc hoàn tất thương vụ mua lại đội bóng cũ Sevilla.

Theo AS, Ramos cùng quỹ đầu tư Five Eleven Capital đạt thỏa thuận với các cổ đông lớn của Sevilla về mức giá chuyển nhượng khoảng 450 triệu euro, bao gồm cả khoản nợ hiện tại của CLB. Hai bên cũng thống nhất lộ trình thanh toán, với các điều khoản linh hoạt tùy thuộc vào việc Sevilla có tiếp tục thi đấu tại La Liga mùa tới hay phải xuống hạng Segunda.

Các cuộc đàm phán được đẩy nhanh trong tuần này nhằm kịp hoàn tất mọi thủ tục trước ngày 31/5, thời điểm bản ghi nhớ ý định mua bán (LOI) giữa Ramos và các cổ đông hết hiệu lực. Một bản dự thảo hợp đồng được cho là đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước và hiện chỉ còn chờ những chữ ký cuối cùng.

Dù vậy, thương vụ vẫn cần sự phê duyệt chính thức từ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD). Theo luật tại Tây Ban Nha, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào muốn sở hữu từ 25% cổ phần trở lên tại một công ty thể thao đại chúng đều phải được CSD chấp thuận nhằm đảm bảo tính minh bạch tài chính và sự ổn định của CLB.

Ramos muốn nắm quyền điều hành Sevilla.

Không chỉ chi tiền mua cổ phần, Ramos và các đối tác còn cam kết thực hiện một đợt tăng vốn lớn trị giá từ 80 đến 100 triệu euro để giải quyết khó khăn tài chính của Sevilla. Khoản đầu tư này được cho là rất cần thiết trong bối cảnh CLB vùng Andausia gặp nhiều vấn đề về quỹ lương, khiến sức mạnh đội hình suy giảm nghiêm trọng trong vài mùa giải gần đây.

Với tình hình tài chính bất ổn kéo dài, ban lãnh đạo Sevilla dường như xem thỏa thuận với phía Ramos là cơ hội phù hợp để mở ra một chương mới cho đội bóng.

Sevilla hiện chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm và sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Villarreal CF, đội đang đứng thứ ba, vào rạng sáng 14/5.

