Dải ngân hà 610 triệu euro của Real sụp đổ

Dự án trị giá 610 triệu euro của Real Madrid bị coi là thất bại sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trải qua tình cảnh trắng tay 2 mùa liên tiếp.

Bellingham hay Vinicius có giá đắt đỏ, song không thể giúp Real thành công.

Real tham vọng thống trị La Liga và Champions League khi xây dựng đội hình quanh bộ tứ Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham và Federico Valverde. Tuy nhiên, những cầu thủ này đang mang đến nhiều vấn đề cho đội chủ sân Bernabeu.

Dù sở hữu tổng giá trị đội hình cực kỳ lớn, "Los Blancos" lại cho thấy sự bạc nhược trong lối chơi, thiếu tinh thần chiến đấu và mất đi khả năng lãnh đạo cần thiết để cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Về mặt cá nhân, Mbappe được định giá 200 triệu euro và ghi tới 41 bàn thắng, song không thể tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Trong khi đó, tương lai của Vinicius (150 triệu euro) trở nên bất định khi quá trình gia hạn hợp đồng đình trệ, cùng những tin đồn về rạn nứt với HLV Xabi Alonso trước khi ông bị sa thải.

Bellingham (140 triệu euro) cũng đánh mất phong độ bùng nổ sau giai đoạn chấn thương đầu mùa. Nghiêm trọng hơn, nội bộ sân Bernabeu đối mặt với sự thiếu đoàn kết trong phòng thay đồ. Valverde (120 triệu euro) được cho là bất mãn do liên tục bị thay đổi vị trí thi đấu, dẫn đến những tranh cãi công khai với đồng đội Aurelien Tchouameni.

Sự kết hợp giữa những ngôi sao đắt giá nhất thế giới không tạo ra sức mạnh cộng hưởng như kỳ vọng. Thay vì một "Dải ngân hà" bách chiến bách thắng, Real hiện là tập hợp các cá nhân rời rạc, khiến người hâm mộ lo ngại về một cuộc khủng hoảng diện rộng nếu không có những thay đổi triệt để về mặt quản trị và nhân sự.

