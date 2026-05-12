Real Madrid chốt bộ khung cho mùa 2026/27

Real Madrid bắt đầu định hình lực lượng cho mùa giải mới với một sách thú vị, ngay sau khi nhận thất bại trước Barcelona hôm 11/5, qua đó chính thức trắng tay ở mùa 2025/26.

Perez không thể ngồi yên nữa rồi.

Sau mùa giải nhiều biến động và liên tiếp xuất hiện những vấn đề nội bộ, ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đã đưa ra danh sách các cầu thủ nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB. Đây cũng được xem là nền móng cho quá trình tái thiết đội hình hướng đến mùa 2026/27.

Theo The Touchline, những cầu thủ được Real Madrid bảo vệ tuyệt đối gồm Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Jude Bellingham, Fede Valverde, Arda Guler, Kylian Mbappe và Endrick. Trong số này, Bellingham, Valverde và Mbappe được xem là trục xương sống mới của đội bóng cả về chuyên môn lẫn hình ảnh thương mại.

Đáng chú ý, Vinicius Jr. không xuất hiện trong danh sách kể trên. Đây là chi tiết gây bất ngờ bởi tuyển thủ Brazil từng được xem là gương mặt biểu tượng mới tại sân Bernabeu sau giai đoạn Karim Benzema rời CLB.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Vinicius Jr. và Real Madrid đang gặp nhiều khó khăn. Hai bên chưa tìm được tiếng nói chung liên quan đến mức lương cũng như vai trò trung tâm trong dự án thể thao tương lai. Trong bối cảnh Mbappe trở thành ngôi sao số một trên hàng công, vị thế của Vinicius Jr. càng lung lây hơn bao giờ hết.

Việc Arda Guler và Endrick góp mặt trong nhóm “không thể động đến” cho thấy Real Madrid tiếp tục ưu tiên chiến lược trẻ hóa lực lượng. CLB Hoàng gia Tây Ban Nha muốn xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh trong nhiều năm tới thay vì phụ thuộc vào các ngôi sao đã bước qua thời kỳ đỉnh cao.

Những động thái đầu tiên từ thượng tầng Bernabeu cho thấy Real Madrid sẽ bước vào mùa 2026/27 với nhiều thay đổi lớn, cả về cấu trúc đội hình lẫn quyền lực trong phòng thay đồ.

