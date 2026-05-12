Thay đổi lớn ở Real Madrid

Real Madrid xem xét tạo nên bước ngoặt lịch sử khi quyết định chấm dứt truyền thống trao băng đội trưởng dựa hoàn toàn vào thâm niên tại CLB.

Real Madrid chuẩn bị cải tổ toàn diện sau mùa giải thảm họa.

Đó là một phần trong kế hoạch tái thiết toàn diện mà chủ tịch Florentino Perez và ban lãnh đạo ráo riết thực hiện sau mùa giải thất bại trên mọi đấu trường. Việc hụt hơi ở cuộc đua La Liga trước Barcelona và trắng tay ở các giải đấu lớn đẩy áp lực thay đổi tại sân Bernabeu lên mức cao nhất.

Theo Marca, cuộc cải tổ sẽ bắt đầu từ băng ghế chỉ đạo khi Alvaro Arbeloa dự kiến bị sa thải vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, vấn đề của "Los Blancos" được đánh giá lớn hơn cả khía cạnh chiến thuật. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng phòng thay đồ đang thiếu đi những thủ lĩnh thực thụ và một bầu không khí chiến đấu cần thiết.

Mô hình trao băng thủ quân cho người gắn bó lâu nhất bị xem là lỗi thời, không còn đảm bảo được sức ảnh hưởng và khả năng gắn kết tập thể trong những giai đoạn khủng hoảng. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha quyết tâm rũ bỏ quy tắc cũ kỹ để lấy lại vị thế. Khả năng đội trưởng mới sẽ do chính các cầu thủ bỏ phiếu bình chọn.

Bên cạnh đó, phong cách quản lý của Chủ tịch Perez cũng đối mặt với không ít hoài nghi. Sự im lặng của ông trong những thời điểm then chốt, đặc biệt khi xảy ra các vụ xô xát giữa các cầu thủ, tạo ra cảm giác về một khoảng trống quyền lực tại câu lạc bộ.

Real hiện chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mạnh mẽ, bao gồm cả việc thanh lý những nhân tố không còn phù hợp và chiêu mộ những gương mặt mới mang tư chất thủ lĩnh. Mục tiêu là xây dựng lại một hệ thống thủ lĩnh nội bộ mạnh mẽ và trực diện hơn.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.