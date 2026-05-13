U17 Việt Nam trước cửa World Cup lịch sử

U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử giành vé dự U17 World Cup khi chỉ cần không thua U17 UAE ở lượt trận quyết định diễn ra lúc 0h ngày 14/5.

Tất nhiên, U17 UAE được đánh giá cao hơn U17 Việt Nam trong trận quyết định đến suất dự U17 World Cup 2026. Nhưng nếu thầy trò HLV Cristiano Roland có lối chơi hợp lý, đảm bảo được thế trận xuyên suốt thì 1 điểm không phải là quá tầm với.

Một điểm là đủ?

Về lý thuyết, ngay cả khi đánh bại U17 UAE, U17 Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc với cách biệt từ 2 bàn trở lên ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Tuy vậy, khả năng U17 Yemen thắng đội bóng xứ kim chi là rất nhỏ, thậm chí hòa cũng là rất khó. Vì thế, nếu không thua trước U17 UAE, U17 Việt Nam tràn đầy cơ hội để trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất của U17 châu Á 2026, qua đó cầm luôn tấm vé đến Qatar để tranh tài ở sân chơi trẻ lớn nhất hành tinh.

Đặt vấn đề cho một trận hòa, vậy đoàn quân của HLV Roland có dễ dàng hoàn thành mục tiêu? Về lý thuyết, U17 UAE được đánh giá cao hơn so với U17 Việt Nam. Căn cứ đó dựa vào vị thế của hai nền bóng đá. Tuyển quốc UAE cũng chiếm thế thượng phong trong các cuộc so tài với Việt Nam khi giành chiến thắng trong 2/3 số trận đối đầu.

U17 Việt Nam có hy vọng giành vé dự World Cup.

Tuy nhiên, bóng đá không phải là phép tính suy luận logic. Bóng đá trẻ lại thất thường, phụ thuộc vào tâm lý, phong độ tại mỗi giải, mỗi trận đấu. Đơn cử, U17 UAE cầm chân U17 Hàn Quốc ít nhiều cho thấy sự đáng gờm. Nhưng khi cửa thắng được dồn vào đội bóng Tây Á, họ lại ngã ngựa trước một U17 Yemen (2-3), đối thủ trước đó trắng tay trước U17 Việt Nam (0-1).

Theo lẽ thường tình khi ở thế cửa dưới lại chỉ cần 1 điểm là mở toang cánh cửa đi tiếp, U17 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công để đảm bảo sự chắc chắn cho cầu môn nhà trước khi tính đến chuyện lên bóng. Nhưng cần lưu ý rằng, một lối chơi tử thủ, kéo nguyên đội hình về trước khu vực cấm địa sẽ tạo ra mối nguy lớn.

Bởi cầu thủ trẻ chưa đủ độ điềm tĩnh và lạnh lùng cần thiết để có thể chống chọi với áp lực mạnh từ đối phương. Lối chơi nhanh chóng rã đám của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam trong trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 là bài học tham khảo để HLV Roland cảnh giác hơn trong việc xây dựng chiến thuật, sử dụng sơ đồ chơi cho các học trò khi đối đầu với U17 UAE.

Cần tập trung đến phút chót

Thực ra, HLV Roland cũng rất linh động trong sơ đồ chơi của U17 Việt Nam. Trước một U17 Yemen dưới cơ hơn, U17 Việt Nam bố trí đội hình 4-1-4-1. Còn trước U17 Hàn Quốc có đẳng cấp cao hơn, vị chiến lược gia người Brazil dùng sơ đồ 5-2-3-1 khi gia cố thêm một cầu thủ ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhằm tạo lá chắn từ xa, qua đó, có thể giảm tải áp lực lên cho bộ tứ ở hàng hậu vệ. Đây được coi là sự lựa chọn hợp lý, giúp cho U17 Việt Nam đứng vững trước bão tấn công của U17 Hàn Quốc cho đến phút 83.

Đội bóng Tây Á là đối thủ đáng gờm.

Rất có thể, U17 Việt Nam vẫn giữ bộ khung 4 hậu vệ gồm Hoàng Việt (trái), Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào (phải) cùng với 2 tiền vệ phòng ngự Minh Thủy và Quý Vương như trước U17 Hàn Quốc. Vấn đề còn lại là các học trò của ông Roland đảm bảo sự hợp lý ở cự ly đội hình, bắt chặt bằng lối chơi áp sát.

Việc mất tập trung dẫn đến 3 bàn thua chỉ trong 6 phút cuối của giờ đấu chính thức trước U17 Hàn Quốc là bài học lớn để U17 Việt Nam soi lại chính mình, tránh mất tập trung, lơ là để có thể phải trả giá. Cần biết rằng, nếu sai lầm tiếp tục lặp lại, đoàn quân của ông Roland sẽ phải đánh đổi cả một giấc mơ U17 World Cup 2026 vốn đang đến gần hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, U17 Việt Nam cũng cần gia tăng áp lực lên phần sân đối phương một khi có cơ hội. Bởi đó cũng là cách để giảm tải áp lực cho hàng thủ để các hậu vệ có thời gian để lấy sức, tìm sự cân bằng, chỉnh đốn tuyến phòng ngự nhằm chống đợt hãm thành của U17 UAE.