Tiếc cho U17 Việt Nam

U17 Việt Nam ở rất gần vé dự World Cup, nhưng chỉ 10 phút cuối trận trước U17 Hàn Quốc đã kéo thầy trò Cristiano Roland trở lại thực tại nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao.

U17 Việt Nam thua đậm U17 Hàn Quốc.

Thất bại của U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc tại VCK U17 châu Á hôm 10/5 không phải là bất ngờ. Tuy nhiên, cách đoàn quân ông Cristiano Roland vuột mất chiếc vé dự U17 World Cup 2027 chỉ diễn ra trong 10 phút cuối trận đem đến cảm giác tiếc nuối. Song, đó cũng là bài học lớn để U17 Việt Nam áp dụng ngay vào trận đấu với U17 UAE.

Đẳng cấp của hai nền bóng đá là khác nhau. Hàn Quốc có vị thế đáng ngưỡng mộ ở tầm thế giới trong lúc, Việt Nam đang mon men tìm chỗ đứng ở châu lục.

Vì thế, việc U17 Hàn Quốc kiểm soát bóng đến 2/3 thời lượng trên sân so với U17 Việt Nam trong trận đấu thứ hai của vòng bảng U17 châu Á 2026 không phải là bất ngờ. Nhưng trong bóng đá, chiến thuật, cách vận hành chiến thuật dựa trên khả năng tuân thủ ý đồ của các cầu thủ mới là yếu tố quyết định đến kết quả thắng thua, chứ không hẳn là thời gian kiểm cầm bóng.

Trên phương diện này, U17 Việt Nam đã thành công cho đến phút 84. Đoàn quân của ông Roland không phòng ngự một cách bị động, kéo hẳn cả đội hình để án ngữ trước cầu môn.

Trái lại, U17 Việt Nam mạnh dạn dám trực chỉ khung thành của U17 Hàn Quốc một khi có điều kiện. Minh chứng rõ nhất là bàn dẫn đầy ấn tượng ở phút 32 sau một pha tổ chức tấn công bài bản để Sỹ Bách khiến cho đối thủ phải sốc bằng cú dứt điểm thành bàn đầy tinh tế.

Đến phút 83, chiếc vé lịch sử dự U17 World Cup 2026 vẫn nằm trong tầm tay của U17 Việt Nam một khi có chiến thắng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, cục diện ra đã thay đổi một cách chóng mặt.

U17 Việt Nam đã có trận đấu rất nỗ lực trước U17 Hàn Quốc.

Hai bàn thua liên tiếp ở các phút 84 và 86 khiến U17 Việt Nam đánh mất lợi thế, đồng thời phải tạm gác giấc mơ dự World Cup 2026. Đây cũng là hai bàn thua mang tính bước ngoặt của trận đấu. Sau khi bị dẫn ngược, U17 Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nên việc nhận thêm hai bàn thua ở cuối trận không còn quá bất ngờ.

Nói cách khác, trước đối thủ vượt trội hơn về chuyên môn, thể hình và thể lực, việc U17 Việt Nam tiếp tục nhận thêm hai bàn thua ở cuối trận cũng không quá bất ngờ, nhất là khi các cầu thủ đã phải căng sức gồng mình sau phần lớn thời gian thi đấu.

Tất nhiên, hai bàn thua đầu phần nào phản ánh sự chênh lệch trình độ giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc. Đặc biệt ở bàn thua thứ hai, các cầu thủ trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng tâm lý sau khi vừa để đối thủ gỡ hòa. Sự tiếc nuối và mất tập trung khiến hàng thủ lúng túng trong một tình huống chống phản công, tạo điều kiện để U17 Hàn Quốc phối hợp dễ dàng rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Thất bại trong thế ngược dòng đem đến cảm xúc tiếc nuối cho khán giả và hẳn nhiên, cảm giác thất vọng cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, đó là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ tích cóp cho hành trang vào đời.

Tiếc nuối nhưng Sỹ Bách và đồng đội phải đứng dậy, xem đó như là động lực để chiến đấu bởi hành trình vẫn đang cam go ở phía trước. Thậm chí, bài học kinh nghiệm có ý nghĩa ngay trước mắt khi U17 Việt Nam còn chạm trán với U17 UAE. So với trận gặp U17 Hàn Quốc vừa qua, cuộc đọ sức với đội bóng Tây Á cũng quan trọng không kém khi có ý nghĩa quyết định đến suất vào tứ kết cũng như vé dự U17 World Cup 2026.