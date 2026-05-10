10 phút ác mộng khiến U17 Việt Nam sụp đổ trước Hàn Quốc

U17 Việt Nam dẫn trước trong hơn 80 phút nhưng vẫn thua đậm 1-4 trước U17 Hàn Quốc sau màn sụp đổ cuối trận tối 10/5.

U17 Việt Nam không đứng vững trước Hàn Quốc

U17 Việt Nam có hiệp đấu đáng khen trước đối thủ mạnh hàng đầu châu Á thuộc lượt trận thứ hai bảng C VCK U17 châu Á, nhưng sự non kinh nghiệm cùng áp lực quá lớn trong những phút cuối khiến thầy trò HLV Cristiano Roland không thể giữ lại lợi thế.

Ngay từ đầu trận, U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép bằng những tình huống tạt bóng, tận dụng thể hình vượt trội. Tuy nhiên, hàng thủ U17 Việt Nam chơi tập trung và duy trì cự ly tốt để hóa giải sức ép.

Trong thế trận bị ép sân, U17 Việt Nam bất ngờ tạo khác biệt ở phút 31. Từ pha phản công tốc độ, Sỹ Bách thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Bàn thắng giúp U17 Việt Nam chơi tự tin hơn. Đội bóng của HLV Cristiano Roland duy trì hệ thống phòng ngự kín kẽ, khiến U17 Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Xuân Hòa. Hiệp một khép lại với lợi thế đầy bất ngờ dành cho đại diện Đông Nam Á.

Sau giờ nghỉ, U17 Hàn Quốc gia tăng áp lực bằng những pha lên bóng tốc độ và liên tục dồn ép U17 Việt Nam. Dù vậy, đội bóng áo đỏ vẫn đứng vững nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng phong độ ấn tượng của thủ môn Xuân Hòa.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 84 khi An Sun Hyun ghi bàn gỡ hòa từ pha đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm.

Chỉ hai phút sau, U17 Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua gây tranh cãi. Các cầu thủ áo đỏ cho rằng đối phương đã rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài không cắt còi và Nam Ian tận dụng cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Hàn Quốc.

Tinh thần đi xuống khiến U17 Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn như trước. U17 Hàn Quốc tận dụng triệt để thời cơ để ghi thêm hai bàn ở các phút 88 và 90+4, khép lại màn ngược dòng 4-1.

Thất bại này cho thấy U17 Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể với những đội bóng hàng đầu châu lục, đặc biệt ở khả năng duy trì bản lĩnh và sự tập trung trong thời điểm quyết định.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 3 điểm, trong khi U17 Hàn Quốc sở hữu 4 điểm - xếp đầu bảng.

Ở trận đấu diễn ra sau đó không lâu, U17 Yemen đánh bại U17 UAE với tỷ số 3-2. Với kết quả này, U17 Việt Nam vẫn đứng thứ hai tại bảng đấu, có cùng 3 điểm với Yemen nhưng xếp trên do hơn thành tích đối đầu.

Lượt cuối của vòng bảng, U17 Việt Nam gặp U17 UAE, còn U17 Yemen chạm trán U17 Hàn Quốc.