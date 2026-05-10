U17 Indonesia lâm nguy

U17 Indonesia rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Qatar ở lượt trận thứ 2 bảng B rạng sáng 10/5.

U17 Indonesia (áo trắng) nguy cơ bị loại.

Đại diện Đông Nam Á tạo ra thế trận ấn tượng khi tung ra tới 19 cú dứt điểm trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến "Tim Garuda"không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Trái ngược hoàn toàn, U17 Qatar cho thấy sự lạnh lùng đáng kinh ngạc khi ghi 2 bàn từ 4 pha dứt điểm. Kết quả khiến U17 Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 bảng B, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup 2026.

Ở lượt cuối, cục diện bảng đấu chưa ngã ngũ nhưng quyền tự quyết không còn hoàn toàn nằm trong tay Indonesia. Nếu U17 Qatar đánh bại U17 Trung Quốc, thầy trò Nova Arianto buộc phải thắng U17 Nhật Bản mới có thể giành vé đi tiếp.

Trong trường hợp Qatar thất bại trước Trung Quốc, Indonesia chỉ cần một trận hòa trước Nhật Bản là đủ để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, nhiệm vụ giành điểm trước U17 Nhật Bản được xem là thử thách cực đại. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc thể hiện đẳng cấp vượt trội với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát thế trận rất ổn định. Họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu năm nay.

Giờ đây, U17 Indonesia không còn đường lùi. Muốn tiếp tục nuôi giấc mơ World Cup, họ phải tạo nên bất ngờ trước U17 Nhật Bản ở trận đấu mang tính quyết định.