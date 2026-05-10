U17 Indonesia lâm nguy

  • Chủ nhật, 10/5/2026 09:20 (GMT+7)
U17 Indonesia rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Qatar ở lượt trận thứ 2 bảng B rạng sáng 10/5.

U17 Indonesia (áo trắng) nguy cơ bị loại.

Đại diện Đông Nam Á tạo ra thế trận ấn tượng khi tung ra tới 19 cú dứt điểm trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, sự vô duyên của hàng công khiến "Tim Garuda"không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Trái ngược hoàn toàn, U17 Qatar cho thấy sự lạnh lùng đáng kinh ngạc khi ghi 2 bàn từ 4 pha dứt điểm. Kết quả khiến U17 Indonesia tụt xuống vị trí thứ 3 bảng B, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự U17 World Cup 2026.

Ở lượt cuối, cục diện bảng đấu chưa ngã ngũ nhưng quyền tự quyết không còn hoàn toàn nằm trong tay Indonesia. Nếu U17 Qatar đánh bại U17 Trung Quốc, thầy trò Nova Arianto buộc phải thắng U17 Nhật Bản mới có thể giành vé đi tiếp.

Trong trường hợp Qatar thất bại trước Trung Quốc, Indonesia chỉ cần một trận hòa trước Nhật Bản là đủ để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, nhiệm vụ giành điểm trước U17 Nhật Bản được xem là thử thách cực đại. Đội bóng trẻ xứ mặt trời mọc thể hiện đẳng cấp vượt trội với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng kiểm soát thế trận rất ổn định. Họ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu năm nay.

Giờ đây, U17 Indonesia không còn đường lùi. Muốn tiếp tục nuôi giấc mơ World Cup, họ phải tạo nên bất ngờ trước U17 Nhật Bản ở trận đấu mang tính quyết định.

Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á

Rạng sáng 10/5, U17 Thái Lan bị loại khỏi VCK U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2 bảng A.

U17 nữ Trung Quốc hủy diệt Thái Lan 6-0, Việt Nam xuất sắc vào tứ kết

U17 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Myanmar, trong khi U17 nữ Thái Lan nhận thất bại nặng nề 0-6 trước chủ nhà Trung Quốc.

20:43 7/5/2026

U17 Việt Nam chỉ cần thắng 1 trong 2 trận là có vé World Cup

Việc U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Yemen trong trận ra quân mang lại bước khởi đầu vô cùng thuận lợi trong hành trình chinh phục vé dự World Cup.

09:40 7/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

